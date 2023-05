Πολιτική

Ο Χατζηδάκης αυτρολάρεται: Φεύγω… τυχερούληδες!

Ούτε ο πρώην Υπουργός Εργασίας κατάφερε να αντισταθεί στις «σειρήνες» του TikTok.

Το TikTok είχε την τιμητική του σε αυτές τις εκλογές, αλλά όπως φαίνεται ήρθε… για να μείνει.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αποχαιρέτησε σήμερα το υπουργείο του για να αναλάβει η υπηρεσιακή κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές, με ένα βίντεο στο TikTok.

Με ξεκάθαρη διάθεση αυτρολαρίσματος, ο πρώην Υπουργός αποχαιρέτησε το υπουργείο του:

Από σήμερα σταματάνε οι "καταστροφές"! Φεύγω από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τέλος πια στα "μαρτύρια" των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων. Τυχερούληδες!

