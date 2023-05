Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αγωνίστηκε με σχισμένο τένοντα στα play off!

Σε 16 αναμετρήσεις στα πλέι οφ, είχε μέσο όρο 24,5 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 38,7 λεπτά.

Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, φέρεται να αγωνίστηκε τους τελευταίους μήνες με σχισμένο τένοντα στο πόδι του, εξέλιξη που μπορεί να τον οδηγήσει σε επέμβαση αυτό το καλοκαίρι, όπως αποκάλυψε το Athletic.

«Μου είπαν ότι επανεκτιμάται η κατάσταση στο πόδι του. Είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση που θα μπορούσε να τον κρατήσει εκτός για δύο μήνες», ανέφερε το ρεπορτάζ.

Ο 38χρονος μόλις ολοκλήρωσε την 20ή του σεζόν στο ΝΒΑ, βλέποντας τους Λέικερς να... σκουπίζονται από τους Ντένβερ Νάγκετς (4-0) στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας. Σε 16 αναμετρήσεις στα πλέι οφ, είχε μέσο όρο 24,5 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 38,7 λεπτά.

Το όνομα του μάλιστα ήταν καταχωρημένο στη λίστα τραυματιών της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια της postseason με πόνο στο δεξί πόδι, αλλά δεν απουσίασε από κανένα αγώνα.

Μετά την ήττα της Δευτέρας στο Game 4 με το Ντένβερ, ο Τζέιμς ανέφερε στο ESPN ότι είχε ακούσει ένα "ποπ" όταν τραυματίστηκε στο πόδι του στον αγώνα της 26ης Φεβρουαρίου εναντίον των Ντάλας Μάβερικς.

«Θα κάνω μια μαγνητική και θα δω πώς ο τένοντας», είπε ο Τζέιμς τη Δευτέρα, προσθέτοντας: «Θα δούμε τι θα γίνει».

Ο «King James» είπε επίσης ότι κάνει σκέψεις αποχώρησης από την ενεργό δράση, αλλά το Athletic εκτίμησε ότι «θα τον δει να αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν».

