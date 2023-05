Missing alert για την εξαφάνιση 13χρονης

Κοινωνία

Πότε και από πού χάθηκαν τα ίχνη της 15χρονης. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονης από την περιοχή της Δάφνης.

Συγκεκριμένα, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

Στις 25/05/2023 και ώρα 13:30, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφύγων στη Δάφνη, η Τζαφέρ (επ.) Χατίς (ον.) 13 ετών, συριακής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα 25/05/2023 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Τζαφέρ (επ.) Χατίς (ον.) έχει ύψος 1.55 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά με δύο ξανθές ανταύγειες και ανοιχτά καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι και λευκή μπλούζα με στάμπα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση".

