Qatar Gate - Εύα Καϊλή: Οι όροι απελευθέρωσής της

Ελεύθερη χωρίς βραχιολάκι είναι πλέον η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής. Τι προβλέπεται για τους όρους και ποια ισχύ έχουν.

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρακολούθηση από επιμελητή κοινωνικής αρωγής είναι μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση της Εύας Καϊλή, ορίζει απόφαση του ανακριτή-δικαστή Μισέλ Κλεζ.

Σύμφωνα με τη διαταγή της 25ης Μαΐου του δικαστή Μισέλ Κλεζ , που περιήλθε σε γνώση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι όροι για την απελευθέρωση της Εύας Καϊλή –η οποία κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος– είναι οι εξής:

να επιστραφεί ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική επιτήρηση·

να διαμένει στην κατοικία της και να μην τροποποιεί την κατοικία χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσει τον ανακριτή·

να μην εγκαταλείψει την εθνική επικράτεια του Βελγίου χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ανακριτή·

να μην έρθει σε επαφή με κανένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στον φάκελο υπό έρευνα, μεταξύ άλλων μέσω του Τύπου·

να απαντά σε όλες τις κλήσεις των αστυνομικών ή δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων που αποστέλλονται από εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει· και

να είναι στη διάθεση για παρακολούθηση από επιμελητή κοινωνικής αρωγής της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας.

Οι όροι αυτοί τέθηκαν σε ισχύ την 25η Μαΐου και θα λήξουν την 25η Αυγούστου, εκτός εάν αποφασιστεί παράταση ή τροποποίησή τους.

Σύμφωνα με τη διαταγή του ανακριτή Κλεζ, οι όροι αυτοί είναι επιβεβλημένοι για την αποφυλάκιση της Εύας Καϊλή. «Δεδομένων των συνθηκών της υπόθεσης, υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας ότι εάν η κατηγορούμενη αφηνόταν ελεύθερη χωρίς τις αρμόζουσες προϋποθέσεις, θα επαναλάμβανε την εγκληματική της συμπεριφορά», αναφέρει η απόφασή του.

