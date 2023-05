Πολιτική

Εκλογές: Ορκίζεται η υπηρεσιακή κυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα η ορκωμοσία της υπηρεσιακής κυβέρνησης ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας. Η σύνθεσή της. Το πρώτο υπουργικό συμβούλιο.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά, θα ορκισθούν σήμερα, 26 Μαΐου στις 12:00, τα μέλη της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς, αμέσως μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης στις 12:00, θα προεδρεύσει σε υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνέχεια οι υπουργοί θα μεταβούν στα υπουργεία τους για τις τελετές παράδοσης παραλαβής

Χθες Πέμπτη, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου ορκίσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ως πρωθυπουργός, ο Ιωάννης Σαρμάς, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος θα ηγηθεί της υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής του 2023, αλλά και σημείωμα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας παρέδωσε μεταξύ άλλων στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Τονίζει, επίσης, ότι επιδίωξη του ευθύς εξ αρχής η εμπέδωση κανόνων και διαδικασιών, που θα εγγυώνται τη θεσμική μνήμη και συνέχεια στην απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης.

Η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης

Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα διενεργήσει τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Στα κρίσιμα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας τοποθετήθηκαν αντίστοιχα ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης και ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ και πρώην υφυπουργός Άμυνας στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής.

Στο υπ. Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε ο πρώην Α/ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης, ενώ κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε ο δημοσιογράφος Ηλίας Σιακαντάρης.

Αναλυτικά η σύνθεση της νέας κυβέρνησης είναι η εξής:

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 185 σημεία

Qatar Gate - Εύα Καϊλή: Οι όροι απελευθέρωσής της

Σερβία: Κυπελλούχος ο Ερυθρός Αστέρας