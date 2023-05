Οικονομία

Fitch - ΗΠΑ: Υποβαθμίστηκε η προοπτική αξιόχρεου γιγαντιαίων τραπεζών

Οξύνεται η οικονομική κρίση στις ΗΠΑ, με δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες να υποβαθμίζονται στην προοπτική αξιόχρεου.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβάθμισε χθες Πέμπτη την προοπτική του αξιόχρεου των γιγαντιαίων τραπεζών που ειδικεύονται στις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις υποθήκες Fannie Mae και Freddie Mac, καθώς οι διαπραγματεύσεις του Λευκού Οίκου με τη ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση προκειμένου να αυξηθεί ή να ανασταλεί το όριο δανεισμού του ομοσπονδιακού κράτους συνεχίζονται χωρίς να έχει εξευρεθεί συμφωνία, ενώ πλησιάζει η προθεσμία της 1ης Ιουνίου, μετά την οποία η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν προειδοποιεί πως οι ΗΠΑ ενδέχεται να κηρύξουν στάση πληρωμών.

Προχθές Τετάρτη, ο ίδιος οίκος υποβάθμισε σε αρνητική την προοπτική του αξιόχρεου του ίδιου του αμερικανικού δημοσίου –βρίσκεται στη βαθμίδα AAA, την υψηλότερη–, εξαιτίας της απουσίας συμφωνίας ανάμεσα στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τους Ρεπουμπλικάνους.

Σε ανακοίνωσή του ο Fitch εξήγησε ότι η υποβάθμιση της προοπτικής των τραπεζών αποτελεί αντανάκλαση της «αβεβαιότητας» για το ζήτημα του ορίου χρέους του δημοσίου.

