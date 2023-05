Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Τριήμερο με γκρίνια και απρόοπτα (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για το τριήμερο, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

Για ένα Σαββατοκύριακο που με βάση και όσα είπε την Πέμπτη θα έχει αρκετά απρόοπτα, κυρίως δυσάρεστα, μαζί με αρκετή μουρμούρα, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Θα είναι λίγο γκρινιάρικο το Σαββατοκύριακο», είπε η Λίτσα Πατέρα, ενώ έδωσε συμβουλές σε όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτό το τριήμερο λέγοντας χαρακτηριστικά «μην τρέχουμε με το αυτοκίνητο».

Η αστρολόγος παρότρυνε όλους να «συζητήσετε σήμερα ότι έχετε να συζητήσετε και να μην το αφήσετε για το Σαββατοκύριακο. Την Δευτέρα θα είναι όλα διαφορετικά».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

