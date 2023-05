Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς” : Τα θέματα της Παρασκευής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, οι συνεργάτες και οι καλεμένοι της μας ενημερώνουν εύκολα και πρακτικά, για όσα πρέπει να ξέρουμε για θέματα υγείας και ευεξίας.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Σε τι διαφέρει η αλωπεκία από την τριχόπτωση; Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Κατερίνα Λαμπρινοπούλου εξηγεί τις διαφορές και το μοντέλο, Χαρά Παππά, αναφέρεται στη δική της περιπέτεια με την αλωπεκία και στην κληρονομικότητα που υπάρχει από γενιά σε γενιά στην οικογένειά της. Δείτε ένα απόσπασμα από την προσωπική εμπειρία της Χαράς Παππά, που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:

Γιατί χρειάζεται ένας επαγγελματίας υγείας να έχει ενσυναίσθηση; Ο ψυχολόγος Βασίλης Κιοσσές επισημαίνει τη σημαντικότητα που έχει η ενσυναίσθηση στον τομέα της ιατρικής καθώς και τα οφέλη του ασθενή που έχει απέναντί του έναν γιατρό, ο οποίος μπορεί να «μπει» στη θέση του.

Η συχνοουρία είναι σημάδι ακράτειας; Ο μαιευτήρας - γυναικολόγος & ουρογυναικολόγος Αλέξανδρος Δέρπαπας, εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουμε για τη γυναικεία ακράτεια καθώς και πώς γίνεται η σωστή διάγνωσή της.

Πώς θα γλιτώσουμε θερμίδες στην ταβέρνα; Ο Κωνσταντίνος Ξένος προτείνει έξυπνους τρόπους για να «κλέψουμε» σε θερμίδες, χωρίς απαραίτητα να «κλέψουμε» σε απόλαυση.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να κρύβει το solarium; Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Λία Παπακωνσταντίνου, αποκαλύπτει τι πρέπει να προσέχουμε και από ποιους πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Τσαπανίδου στον ΑΝΤ1: Όχι και silver alert, ρε παιδιά; Δεν παραιτήθηκα, ήμουν στο γραφείο μου (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία: Αστυνομικός πυροβόλησε παιδί που κάλεσε για βοήθεια

Βόλος: Φοιτητικό πάρτι με άφθονο αλκοόλ - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δεκάδες νέοι (εικόνες)