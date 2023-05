Οικονομία

Διαφθορά: Εφοριακός έταζε μείωση χρεών με το... αζημίωτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έπεσε στα δίχτυα της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων. Πόσα χρήματα ζητούσε για ικάθε υπόθεση που θα "διεκπεραίωνε".

Ένας εφοριακός συνελήφθη με την κατηγορία ότι υποσχόταν μείωση χρεών σε ιδιώτες - με το αζημίωτο -, επικαλούμενος διασυνδέσεις. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 64χρονο υπάλληλο στη ΔΟΥ - Φορολογίας Ανωνύμων Εταιριών (ΦΑΕ) Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψή του έγινε μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Είχε προηγηθεί καταγγελία από ιδιώτη, στη συνέχεια της οποίας προσημειώθηκαν χαρτονομίσματα κι όταν αυτά παραδόθηκαν στον εφοριακό επενέβησαν οι «αδιάφθοροι» και τον συνέλαβαν.

Μαζί του συνελήφθη κι ένας ιδιώτης, κατά πληροφορίες ιδιοκτήτης καταστήματος καφέ. Ο ίδιος φέρεται ως συνεργός του εφοριακού και το πρόσωπο που δήθεν είχε τις κατάλληλες διασυνδέσεις προκειμένου να «κουρευτούν» θεαματικά τα χρέη των ιδιωτών που απευθύνονταν σε εκείνους. Και οι δύο παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, στο Τριμελές Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, κατηγορούνται για εμπορία επιρροής από κοινού και οργάνωση για την τέλεση πλημμελήματος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η φερόμενη δράση τους ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2022 ενώ υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες σε βάρος τους που αναμένεται να συσχετιστούν με την παραπάνω υπόθεση. Η δικογραφία τούς αποδίδει ότι τα παράνομα ωφελήματά τους, ανάλογα με την περίπτωση, κυμαίνονταν από 2.500 έως 7.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος: Φονικό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Μηχανή τράκαρε με 7 αυτοκίνητα (εικόνες)

Βόλος: Φοιτητικό πάρτι με άφθονο αλκοόλ - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δεκάδες νέοι (εικόνες)

Τραγωδία στο Πολυλίμνιο: Αποζημίωση σε οικογένεια θύματος