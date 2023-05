Οικονομία

Γεωργιάδης: Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι σε εξαιρετικά καλύτερη θέση από ό,τι το παραλάβαμε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η παράδοση - [αραλαβή του χαρτοφυλακίου στην υπηρεσιακή Υπουργό. ο απολογισμός Γεωργιάδη, Παπαθανάση, Δήμα και Τσακίρη.

Το 2023 οι δημόσιες επενδύσεις προβλέπεται να ανέλθουν στα 12 δισ. ευρώ, επισήμανε ο απελθών υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στην τελετή παράδοσης του Υπουργείου στην υπηρεσιακή υπουργό Ελένη Λουρή.

«Είμαι περήφανος διότι παραδίδουμε το Υπουργείο σε εξαιρετικά καλύτερη θέση από ό,τι το παραλάβαμε» σημείωσε ο κ.Γεωργιάδης.

Από την πλευρά τη η κυρία Λούρη σημείωσε πως «με την συμβολή των υπηρεσιακών παραγόντων θα παρακολουθώ τα ζητήματα σε εξέλιξη».

Στο έργο τους αναφέρθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Χρίστος Δήμας και Γιάννης Τσακίρης.

Ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε σε έναν μικρό απολογισμό σημειώνοντας ότι 4 χρόνια στο Υπουργείο χαρακτηρίζονται από «ανάπτυξη για την Ελλάδα, Ανάπτυξη για όλους»

Αναλυτικά τα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης ήταν τα εξής:

1. Συμβάλλαμε στην ισχυρή ανάπτυξη με συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% στην 4ετία, παρά την πανδημία, τον πόλεμο και την τριπλή (ενεργειακή-πληθωριστική-αλυσίδα εφοδιασμού) κρίση. Το ΑΕΠ ανήλθε το 2022 στα 208 δισ. ευρώ από 179,6 δισ. ευρώ το 2018. Το 2022 η Ελλάδα αναδείχτηκε στις πρώτες χώρες σε ανάπτυξη στην ΕΕ με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ το 2023 εκτιμάται ότι θα έχουμε τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

2 Πετύχαμε αλλεπάλληλα ρεκόρ στις επενδύσεις.

Οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 45% και ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 13,7% από 10,7%. Το 2022 οι συνολικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) ανήλθαν στα 26,71 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 32,47% συγκριτικά με το 2018 (20,16 δισ. ευρώ).

Στις ξένες άμεσες επενδύσεις σημειώθηκαν ιστορικά ρεκόρ τόσο το 2021 όσο και το 2022, ενώ στην 4ετία αυξήθηκαν συνολικά κατά 43%. Το 2022 ανήλθαν στα 7.230 δισ. ευρώ που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών, παρουσιάζοντας αύξηση 114% συγκριτικά με το 2018 (3,36 δισ. ευρώ).

Προχώρησαν εμβληματικές επενδύσεις όπως το Ελληνικό που αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη (συνολικό ύψος επένδυσης 8 δισ. ευρώ) και της Eldorado Gold στη Χαλκιδική (ύψος επένδυσης 1 δισ. δολ.)

Επένδυσαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα παγκόσμιοι κολοσσοί όπως Amazon web services, Microsoft, Google, Pfizer, Cisco, Deloitte, Chubb, Meta (Facebook), Digital Realty, Goldman Sachs, JP Morgan

42 επενδύσεις ύψους περίπου 9 δισ. ευρώ εντάχθηκαν στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, ενώ υπό αξιολόγηση βρίσκονται άλλα 40 επενδυτικά σχέδια ύψους 8,5 δισ. ευρώ.

Αναπτυξιακός Νόμος: Οι υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων αυξήθηκαν κατά 282% σε ετήσια βάση, ενώ προκηρύχθηκαν ήδη τα πρώτα 4 καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 κι έχει αρχίσει η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

ΣΔΙΤ: Έχουν υπογραφεί συμβάσεις και έχουν εγκριθεί από τη Διϋπουργική Επιτροπή ΔΕΣΔΙΤ ή την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 49 έργα ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 8 δισ. ευρώ.

Δημόσιες Επενδύσεις. Την 3ετία 2020-22 επενδύθηκαν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πόροι ύψους 30 δισ. ευρώ περίπου, ποσό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης τριετίας 2017 - 2019. Ενώ το 2023 οι δημόσιες επενδύσεις προβλέπεται να ανέλθουν στα 12 δισ. ευρώ

3. Αναδείξαμε την Ελλάδα πρωτοπόρο στο ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ελλάδα:

1η στην απορρόφηση πόρων από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά ταμεία και σταθερά στις 2-3 πρώτες θέσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-20 συνολικά. Το ποσοστό απορρόφησης υπερβαίνει το 90% από 24,43% τον Ιούλιο του 2019. Από τον Ιούλιο 2019 έως σήμερα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ δράσεις και έργα 19,4 δισ. ευρώ, ενώ 9 δισ. ευρώ διατέθηκαν για τη στήριξη εργαζόμενων, επιχειρήσεων και κοινωνικών δράσεων στην πανδημία.

1η στην υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-27 ύψους 26,2 δισ. ευρώ με αυξημένο προϋπολογισμό κατά 7% και σαφή ενίσχυση των Περιφερειών στις οποίες διατίθεται το 30% των πόρων καθώς πρώτοι το υποβάλλαμε στην ΕΕ και πρώτοι λάβαμε την έγκριση τόσο για το σύνολο του προγράμματος όσο και τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.

Ήδη, έχουμε λάβει τα πρώτα 140 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-27 κι έχουν ξεκινήσει οι πρώτες προκηρύξεις δράσεων με αιχμή την επιχειρηματικότητα (δράσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ). Περίπου 2 μήνες αφότου ξεκίνησε η έναρξη υποβολής των αιτήσεων, είχαν υποβληθεί και οριστικοποιηθεί στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης περισσότερες από 6.500 αιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης πάνω από 650 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκονταν υπό επεξεργασία για οριστική υποβολή άλλες 5.100 αιτήσεις. Έως το τέλος του 2023, με βάση το σχεδιασμό, πρόκειται να έχουν προκηρυχθεί δράσεις και έργα που αντιστοιχούν στο 1/3 του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ 2021-27.





4. Καταστήσαμε την Ελλάδα 1η χώρα στον πλανήτη στο ρυθμό βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανεβαίνοντας 16 θέσεις σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τον Economist.

Σε αλλεπάλληλες εκθέσεις τους τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και άλλοι διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσμοί αναδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο της χώρας μας στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της σχεδίασης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μεταρρυθμίσεων.

5. Χρηματοδοτήσαμε την ελληνική οικονομία με αιχμή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 8,5 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.

1η η Ελλάδα στην ΕΕ ενεργοποίησε χρηματοδοτικά εργαλεία κατά την πανδημία τα οποία, από κοινού με τους πόρους του ΕΣΠΑ και του προϋπολογισμού, συνέβαλαν στο να παραμείνουν «ζωντανές» οι επιχειρήσεις.

41.000 δάνεια σε 34.000 επιχειρήσεις στην 4ετία.

Πάνω από 6.000 δάνεια 1,44 δισ. ευρώ εγκρίθηκαν σε μόλις 10 ημέρες μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας Know Your Customer.

6. Συμβάλλαμε στην επίτευξη αλλεπάλληλων ρεκόρ όλων των εποχών στις εξαγωγές.

Το 2022 ανήλθαν στα 54,89 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 21,89 δισ. ευρώ ή 66,3% συγκριτικά με το 2018.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκαν εκ νέου κατά 17,8%.

Οι εξαγωγές αγαθών υπερέβησαν το 26,4% του ΑΕΠ το 2022 από μόλις 9% το 2010.

Εξαιρετικά θετικό ότι το ποσοστό ελληνικών εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στο σύνολο των βιομηχανικών εξαγωγών έχει αυξηθεί πάνω από το 13%, σημαντικά υψηλότερο των χωρών του ευρωπαϊκού νότου (Ιταλία 9%, Ισπανία 7,7%, Πορτογαλία 7,1%) και προσεγγίζοντας της Γερμανίας (15,5%).

7. Αναδείξαμε την Ελλάδα στους πρωταγωνιστές στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας με την Ελλάδα 1η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρυθμό βελτίωσης της καινοτομίας.

Αύξηση κατά 20% των δαπανών για έρευνα και καινοτομία στην 4ετία.

Ρεκόρ όλων των εποχών το 2022 στην αύξηση των δαπανών για έρευνα και καινοτομία.

Ουσιαστικά κίνητρα για επενδύσεις (υπερεκπτώσεις δαπανών στο 200%, stock options, κίνητρα για επενδυτικούς «αγγέλους»).

Χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Χρηματοδότηση άνω των 500 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Θεσμοθέτηση του Elevate Greece - χαρτογράφηση του οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Εμβληματικές επενδύσεις: Πολιτεία Καινοτομίας - ΧΡΩΠΕΙ στην Αθήνα και ThessIntec στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελλάδα επενδυτικό hot-spot της ευρύτερης περιοχής της ΝοτιοΑνατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής μέσω διακρατικών συμφωνιών.

8. Επαναφέραμε την βιομηχανία στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος

Αναγεννήθηκε μετά από 10ετίες η ναυπηγική βιομηχανία με την επαναλειτουργία των 3 σημαντικότερων ναυπηγείων Η Ελλάδα απέκτησε για πρώτη φορά Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας και Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική σε συνεργασία με τους φορείς της βιομηχανίας και της αγοράς Αυτή τη στρατηγική υλοποιούμε στην κατεύθυνση ενίσχυσης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της βιομηχανίας αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, προώθησης νέων μεταρρυθμίσεων, ολοκλήρωσης υποδομών (Βιομηχανικά Πάρκα) και προσέλκυσης νέων επενδύσεων αδράζοντας την ευκαιρία της μεγάλης επιστροφής των βιομηχανιών κοντά στα μεγάλα οικονομικά κέντρα της Δύσης Χαρακτηριστικό της δυναμικής που αναπτύσσεται στην ελληνική μεταποίηση είναι ότι στη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» του Ταμείου Ανάκαμψης, προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 73 εκατ. ευρώ, υπεβλήθησαν 507 επενδυτικά σχέδια, αιτούμενης επιχορήγησης 400 εκατ. ευρώ και συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 707,5 εκατ. ευρώ.

9. Δώσαμε με αποτελεσματικότητα τη «μάχη» κατά του εισαγόμενου πληθωρισμού, στηρίξαμε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις του εμπορίου και βελτιώσαμε σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή.

Με το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα άνω των 4 δισ. ευρώ για τη στήριξη 534.000 επιχειρήσεων κατά την πανδημία.

Με το click away και τα προγράμματα ενίσχυσης της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων.

Με καινοτόμες πρωτοβουλίες, το «καλάθι του νοικοκυριού», το «καλάθι του Αη Βασίλη» και το «καλάθι των Νονών», που υιοθετούν πολλές χώρες στην ΕΕ.

Με τη θεσμοθέτηση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς για την πάταξη του λαθρεμπορίου και την πάταξη φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Με τους περισσότερους και αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά και τα υψηλότερα διοικητικά πρόστιμα που έχουν υποβληθεί τις τελευταίες 10ετίες.

Με μεταρρυθμίσεις για την διευκόλυνση και ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών (e-katanalotis, ηλεκτρονικό εμπόριο, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, δημόσιες συμβάσεις, ΓΕΜΗ, phising).