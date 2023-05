Life

“Παγιδευμένοι”: Πολύ "δυνατά" τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Τα επόμενα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι", είναι καθηλωτικά...

Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή…

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

Δευτέρα 29 Μαΐου - Επεισόδιο 63

Η Άννα, νιώθοντας προδομένη απ’ όλους, καλεί την αστυνομία. Ο Σπύρος και ο Θοδωρής συλλαμβάνονται και οδηγούνται στην Ασφάλεια. Ο Αλέκος παρακολουθεί τις εξελίξεις ικανοποιημένος και επιβραβεύει τον Μίλτο για τη βοήθειά του. Ο Δημήτρης και η Άννα βρίσκονται μέσα σε έναν κυκλώνα γεγονότων και συναισθημάτων, από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να βγει αλώβητος. Και ξαφνικά μία υπόθεση δολοφονίας, ένα χρόνο πριν, έρχεται πάλι στο προσκήνιο.

Πώς εμπλέκονται η Άννα και ο Δημήτρης σε αυτή την υπόθεση; Ο Δρακάτος αναθέτει στην Αγγελική και στον Δημήτρη να συνεργαστούν για την υπόθεση δολοφονίας του δικαστή Γεωργίου, προσπαθώντας να απομακρύνει τον Δημήτρη από την υπόθεση δολοφονίας του Κοσμά. Ο Θοδωρής προανακρίνεται. Τι θα αποκαλύψει;

Τρίτη 30 Μαΐου - Επεισόδιο 64

Ο Θοδωρής και ο Σπύρος καταθέτουν για τον φόνο του Κοσμά. Ο Δημήτρης και η Άννα, συντετριμμένοι, παρακολουθούν τον κόσμο τους να γκρεμίζεται. Ο Σταύρος, ο Ανδρέας και ο Δημήτρης συνεχίζουν τις έρευνες, προσπαθώντας να βρουν την αλήθεια. Είναι πεπεισμένοι ότι υπάρχει και κάτι άλλο που τους διαφεύγει. Θα το βρουν; Το αναπάντητο ερώτημα για το πώς βρέθηκε η Άννα στην αποθήκη παραμένει. Η Άννα ανακοινώνει τα νέα για τον πατέρα της στην Ειρήνη, τη Χρύσα και τη Λίνα. Οι εξελίξεις από την υπόθεση Γεωργίου θα φέρουν στο προσκήνιο την παλιά υπόθεση του Θάνου Σταθάκη. Τι σχέση έχει ο Θάνος Σταθάκης με τη δολοφονία του Δικαστή Γεωργίου;

Ο ανακριτής θα κρίνει προφυλακιστέο τον Θοδωρή. Η ανταγωνιστική σχέση μεταξύ του Σταύρου και της Αγγελικής συνεχίζεται. Θα κάνει πίσω κάποιος από τους δύο; Κι ενώ ο Δημήτρης έχει χάσει κάθε ελπίδα να είναι πάλι μαζί με την Άννα, εκείνη θα του θέσει ένα πολύ δύσκολο δίλημμα…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

