"Είμαστε μαζί": η ατζέντα και οι καλεσμένοι του Σαββάτου (εικόνες)

Πλούσια και ποικίλη είναι η ύλη της εκπομπής “Είμαστε μαζί”, με την Ελίνα Παπίλα και την συντροφιά της, που προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1

Αυτό το Σάββατο, 27 Μαΐου, θα «Είμαστε Μαζί» ζωντανά, παρέα, με άποψη στις 15:00 στον ΑΝΤ1.

Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, προβληματισμούς και συζητήσεις για θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν το απόγευμα του Σαββάτου μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Το Σάββατο, στην παρέα του «Είμαστε Μαζί» υποδεχόμαστε την αγαπημένη ηθοποιό Ελένη Καρακάση σε μια κουβέντα εφ’ όλης της ύλης.

Συζητάμε με τον Ολυμπιονίκη κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης Σπύρο Γιαννιώτη σε μια συνέντευξη - κατάθεση ψυχής.

Στην ενότητα «Σκέψου» ανοίγουμε το κεφάλαιο «Πανελλήνιες» και αποκαλύπτουμε όλα τα έξυπνα tips θετικής ψυχολογίας για τους μαθητές.

Μαθαίνουμε για τα δικαιώματα που έχουμε ως επιβάτες σε καθυστερήσεις ή ακυρώσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Επισημαίνεται ότι Εκτάκτως αυτή την Κυριακή 28 Μαΐου η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί, λόγω της μετάδοσης του 6ου Grand Prix της Formula 1 που θα προβληθεί ζωντανά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»! Ζωντανά, παρέα, με άποψη!

