Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: Ποια έδρα κρατάει, κάνοντας βουλευτή την Έρη Ρίτσου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκε η βούληση του ΓΓ της ΚΚΕ του ΚΚΕ για το ποια θα κρατήσει από τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες όπου εξελέγη. Ποιος άλλος εκλέγεται βουλευτής του κόμματος.

Την απόφαση του για την έδρα την οποία θα κρατήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δίνοντας έτσι τέλος και στην αγωνία τριών επιλαχόντων βουλευτών, ευχάριστη για τους δύο που μπαίνουν τελικώς στην Βουλή, όχι όμως για τον τρίτο, που παραμένει πρώτος επιλαχών του κόμματος, στην εκλογική περιφέρεια στην οποία θα είναι τελικώς βουλευτής ο κ. Κουτσούμπας.

Ως γνωστόν, οι επικεφαλής των κομμάτων είναι υποψήφιοι σε τρεις εκλογικές περιφέρειες και παίρνουν υποχρεωτικά σταυρούς από όλα τα ψηφοδέλτια που πέφτουν στην κάλπη υπέρ του κόμματος. Το ίδιο ισχύει στις εκλογικές περιφέρειες όπου είναι υποψήφιοι βουλευτές όσοι έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί.

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ο κ. Κουτσούμπας είχε θέσει υποψηφιότητα στις εκλογικές περιφέρειες του Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Α’ Θεσσαλονίκης και της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, ο ΓΓ της ΚΕ του κόμματος θα κρατήσει την βουλευτική έδρα της Φθιώτιδας, που είναι και ο τόπος καταγωγής του. Αυτό σημαίνει ότι στην Φθιώτιδα, θα παραμείνει πρώτος επιλαχών βουλευτής του ΚΚΕ ο κ. Κωνσταντίνος Μπασδέκης.

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, εκτός της κ. Αφροδίτης Κτενά που πλέον κατατάσσεται πρώτη, βουλευτής του ΚΚΕ θα είναι η Έρη Ρίτσου, κόρη του σπουδαίου ποιητή Γιάννη Ρίτσου.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου το ΚΚΕ κατέλαβε 1 έδρα, βουλευτής θα είναι ο Ιωάννης Δελής.

Την Παρασκευή, ανακοίνωσε την απόφαση του και ο Νίκος Ανδρουλάκης για το ποια έδρα θα κρατήσει.





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Σκέρτσος: ο ΣΥΡΙΖΑ “φιμώνει” τα στελέχη του με σταλινικές πρακτικές, αλλά...

Φορολογικές δηλώσεις: Πιστώθηκε επιστροφή φόρου σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες

Επιβάτης άνοιξε έξοδο κινδύνου σε αεροπλάνο εν πτήσει - Η απίθανη δικαιολογία του (βίντεο)