Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους: Στην μάχη και εναέρια μέσα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο που πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μαυροβούνι Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, επί τόπου βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 5 οχήματα, επιχειρούν δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος κα κάνουν ρίψεις δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

