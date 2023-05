Παράξενα

Καμπότζη: 40 κροκόδειλοι κατασπάραξαν τον εκτροφέα τους!

Τραγικός θάνατος βρήκε έναν ηλικιωμένο εκτροφέα κροκόδειλων στην Καμπότζη. Πώς του επιτέθηκαν και ποιος τον εντόπισε.



Τραγικό τέλος είχε ένας 72χρονος εκτροφέας κροκοδείλων στην Καμπότζη καθώς έγινε τροφή για τα ζώα του.

Πρόκειται για τον Luan Nam, ο οποίος προσπαθούσε να μετακινήσει ένα από τα ζώα έξω από το κλουβί του, όταν εκείνο κατάφερε να αρπάξει το ξύλο που κρατούσε και να τον τραβήξει μέσα σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC.

Ο εκτροφέας έγινε τροφή για τα ερπετά του, αφού του επιτέθηκαν και άλλοι 39 κροκόδειλοι. Οπως αναφέτρει η αστυνομία το τραγικό συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή κοντά στην πόλη Σιέμ Ρεάπ της Καμπότζης και ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός την επόμενη ημέρα, όταν και τον αναζήτησαν συγγενείς και φίλοι.

Crocodile farmer torn to pieces by 40 of his own reptiles https://t.co/zOIRrBav7I — BBC News (World) (@BBCWorld) May 27, 2023

«Την ώρα που κυνηγούσε έναν κροκόδειλο, έξω από ένα κλουβί, εκείνος άρπαξε το ξύλο, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στο κλουβί» ενημέρωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Mey Savry. «Στη συνέχεια, οι άλλοι του όρμησαν και του επιτέθηκαν μέχρι να πεθάνει».

Να σημειωθεί ότι Luan Nam ήταν πρόεδρος του τοπικού σωματείου εκτροφέων, αλλά η οικογένειά του τον παρότρυνε αρκετό καιρό να σταματήσει.

