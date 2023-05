Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Αντίρριο

Ο σεισμός έγινε 3 χλμ δυτικά του Αντιρρίου και έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας





Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:49, στη θαλάσσια περιοχή του Αντιρρίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός έγινε 3 χλμ δυτικά του Αντιρρίου με εστιακό βάθος 5 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.

