Περιστέρι - Παναθηναϊκός: Νίκη και ισοφάριση για την ομάδα του Σπανούλη

Σπουδαία εμφάνιση από το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη που ισοφάρισε σε 2-2

Το Περιστέρι έριξε για άλλη μία φορά φέτος στο... καναβάτσο τον Παναθηναϊκό, επικράτησε με 76-71 στο Game 4 της ημιτελικής φάσης της Basket League και κάνοντας το «3 στα 3» επί των «πράσινων» στο «Α. Παπανδρέου» σε regular season και play off, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Και πλέον τα πάντα στο ζευγάρι, θα κριθούν την προσεχή Τρίτη (30/5, 19:15) στο ΟΑΚΑ, με τον νικητή να παίρνει το «εισιτήριο» για τον τελικό του πρωταθλήματος. Καταπληκτικό ματς για άλλη μία φορά απ’ τον Σιλβέν Φρανσίσκο ο οποίος σημείωσε 24 πόντους με 5/5 τρίποντα και 5 ασίστ, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Ραντάνοφ (15π.) και Μπίλαν (14π.). Οι Μάριους Γκριγκόνις (20π.) και Ματέους Πονίτκα (10π.) προσπάθησαν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως εμφανίστηκε «αναιμικός» σε άμυνα κι επίθεση σε ακόμη ένα σημαντικό ματς.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 41-28, 59-55, 76-71

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε λίγο καλύτερα τον αγώνα στο «Α. Παπανδρέου» σε σχέση με το προ εβδομάδος δεύτερο ματς της σειράς, βρίσκοντας στην αρχή σκορ από τους Πονίτκα και Παπαγιάννη, παίρνοντας προβάδισμα 6 πόντων στο 6’ (7-13). Ακολούθησε όμως ένα μεγάλο μπλακ-άουτ των «πράσινων» στην επίθεση κι ένα τρομερό σερί 14-2 της ομάδας των δυτικών προαστίων, που τους έφερε μπροστά στο δεκάλεπτο με 21-15.

Στη δεύτερη περίοδο το Περιστέρι συνέχισε να είναι «ζεστό» από την περιφέρεια με τους Φρανσίσκο και Ραντάνοφ να αποδεικνύονται άλυτο πρόβλημα για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Οι γηπεδούχοι έφτασαν γρήγορα σε διψήφια διαφορά την οποία και συντήρησαν ως το ημίχρονο, απέναντι στους κάκιστους επιθετικά «πράσινους» οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις από το τρίποντο (2/13) αλλά κι απ’ τη ρακέτα.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μία σχετική «αντίδραση» απ’ την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, πρώτα με τον Γκριγκόνις κι ακολούθως με τον Γουίλιαμς που «αφυπνίστηκε» και σημείωσε 10 πόντους στην τρίτη περίοδο και μείωσε στους 4 πόντους (57-53 και 59-55) σ’ ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το Περιστέρι ξεκίνησε με ένα σερί 8-2 κι ανέκτησε διψήφια διαφορά (67-57), με τον Παναθηναϊκό να μειώνει ξανά στους 5 πόντους, βρίσκοντας κυρίως λύσεις απ’ τον Πονίτκα (67-62), με χάι-λάιτ ένα τρομερό φόλοου-κάρφωμα.

Το καλάθι του Γκριγκόνις ανάμεσα σε τρεις μείωσε τη διαφορά στους δύο πόντους για τον Παναθηναϊκό (69-67), όμως ο Φρανσίσκο με άλλη μία τρίποντη «βόμβα» 1’ 11’’ πριν το φινάλε κι ένα κλέψιμο σε πάσα του Λι (συν δύο εύστοχες βολές), έδωσε ξανά «αέρα» στο Περιστέρι (74-67) για να ισοφαρίσει σε 2-2 και να οδηγήσει τη σειρά σε 5ο ματς την προσεχή Τρίτη (30/5) στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Διαιτητές: Παπαπέτρου-Πουρσανίδης Γ.-Τζιοπάνος (Ελευθεριάδης Γ.)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 14, Φρανσίσκο 24 (5), Πουλιανίτης, Ντένμον 6, Κασελάκης 9 (1), Κόλμαν 2, Μωραΐτης, Ραντάνοφ 15 (2), Περσίδης 2, Χάμερ 4, Ζούγκρης, Σταυρακόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Παπαγιάννης 9 (1), Μποχωρίδης, Δ. Αγραβάνης 2, Πονίτκα 10, Γκριγκόνις 20 (2), Π. Καλαϊτζάκης 2, Λι 5 (1), Γουίλιαμς 10 (1), Γ. Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Μαντζούκας 2, Γκουντάιτις 11.