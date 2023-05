Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε στην περιοχή και ρίχτηκε στην μάχη της κατάσβεσης.

(εικόνα αρχείου)

Μεγάλη φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι φλόγες ξεπήδησαν εν υπαίθρω, σε σημείο συγκέντρωσης υλικών, τα οποία ειναι εύφλεκτα, γι΄ αυτό και η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο ανακύκλωσης που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Γεωργίου, στον Ασπρόπυργο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

Συνολικά 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα ρίχτηκαν στην μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

