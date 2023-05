Πολιτισμός

Τίνα Τάρνερ: Η αμύθητη περιουσία και οι άγνωστοι κληρονόμοι

Ποιος θα κληρονομήσει την αμύθητη περιουσία της; Τα πρόσωπα - "κλειδιά" στην ζωή της "διεκδικούν" εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η Τίνα Τάρνερ άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της σε ηλικία 83 ετών.

Η «βασίλισσα» του ροκ εν ρολ πέθανε 6 μήνες μετά τον θάνατο του μικρότερου γιου της, Ρόνι, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από καρκίνο.

Η Τάρνερ είχε χάσει και τον μεγαλύτερο βιολογικό της γιο, Κρεγκ, το 2018 και ο μόνος που της είχε απομείνει, μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της, ήταν ο επί 10 χρόνια σύζυγός της, Έρβιν Μπαχ.

Είναι ο ίδιος άνδρας που το 2017 είχε δωρίσει ένα από τα νεφρά του στην τραγουδίστρια.

Εκτός από τις ατυχίες στη ζωή της, η Τάρνερ κατάφερε μέσα από το ταλέντο και την επιτυχία της, να «χτίσει» μία τεράστια περιουσία που σήμερα αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Ποιοι οι κληρονόμοι της;

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Τάρνερ είχε ορίσει τους κληρονόμους της, όμως προς το παρόν δεν έχουν δημοσιευτεί τα ονόματά τους.

Το πιθανότερο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς, θα λάβει ο σύζυγός της. Ήταν μαζί για 27 χρόνια όταν πήραν την απόφαση να παντρευτούν το 2013.

Εκτός, όμως, από τα δύο βιολογικά παιδιά της, τα οποία έφυγαν από τη ζωή, η Τάρνερ είχε ακόμα δύο παιδιά, που είχε υιοθετήσει, από τον πρώτο γάμο του πρώην συζύγου της, Άικ.

Οι σχέσεις τους, ωστόσο, δεν πρέπει να ήταν και οι καλύτερες, όπως προκύπτει από συνέντευξη του Άικ Τζούνιορ, που είχε δηλώσει πως είχε να μιλήσει σχεδόν 20 χρόνια με τη μητέρα του.

«Η Τίνα με μεγάλωσε από την ηλικία των δύο ετών. Είναι η μόνη μητέρα που γνωρίζω. Όμως δεν έχω μιλήσει στη μητέρα μου από το 2000. Δεν νομίζω ότι κάποιο από τα αδέρφια μου μιλάει μαζί της. Η μητέρα μου ζει τη ζωή της, έχει έναν νέο σύζυγο και είναι στην Ευρώπη. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν» είπε, σύμφωνα με το protothema.gr, ο Άικ Τζούνιορ στη Daily Mail.

Όσο για τον τέταρτο γιο της, Μάικλ, ο αδερφός του είχε δηλώσει πως βρίσκεται σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης, στον οποίο η μητέρα του έστελνε μόνο χρήματα, χωρίς να του κάνει επισκέψεις.

