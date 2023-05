Υγεία - Περιβάλλον

Καβάλα: Νεκρό βρέφος 9 μηνών

Θρήνος και ανείπωτη θλίψη για τον χαμό ακόμη ενώ μωρού στην Ελλάδα, τις τελευταίες ημέρες.

Την ώρα που οι μνήμες είναι ακόμη νωπές από την ανείπωτη τραγωδία στην Άρτα με το το 5,5 μηνών βρέφος που για περίπου 8 ώρες έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο ξεχασμένο από τον πατέρα του, πέθανε από έλλειψη οξυγόνου και θερμοπληξία, ακόμα ένας θάνατος παιδιού σοκάρει το Πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί από την Καβάλα παρουσίασε ξαφνικά πρόβλημα υγείας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθεις των γιατρών δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή και το κοριτσάκι πέθανε την Παρασκευή και κηδεύτηκε το πρωί του Σαββάτου.

