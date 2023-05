Παράξενα

ΗΠΑ: “Μάγισσες” αθωώθηκαν 400 χρόνια μετά τον απαγχονισμό τους!

Δικαστικό αγώνα για την δικαίωση των προγόνων τους έδιναν οικογένειες που κατάγονται από τις 9 γυναίκες που είχαν εκτελεστεί δημοσίως, μετά την καταδίκη τους για “μαγεία”. Μαζί τους είχαν απαγχονίστηκαν δύο άνδρες.

(Πηγή εικόνας: Wikipedia)

Αμερικανική πολιτεία απάλλαξε μεταθανάτια δώδεκα πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για «μαγεία» σε δίκες που είχαν διεξαχθεί πριν από σχεδόν 400 χρόνια, την περίοδο της αποικιακής Αμερικής.

Ένδεκα από αυτά τα πρόσωπα είχαν απαγχονιστεί έπειτα από τις καταδίκες τους για «μαγεία» στην πολιτεία Κονέτικατ (βορειοανατολικά), στα μέσα του 17ου αιώνα, ενώ το δωδέκατο γλίτωσε.

Αιρετοί του Κονέτικατ υιοθέτησαν την Πέμπτη ψήφισμα για τις υποθέσεις τους, ανακηρύσσοντας την αθωότητα των προσώπων αυτών και χαρακτηρίζοντας τις ποινές που επιβλήθηκαν σε εννιά γυναίκες και δυο άνδρες «δικαστικό σφάλμα».

Οργάνωση απογόνων των θυμάτων, η CT Witch Trial Exoneration Project, εξέφρασε ικανοποίηση στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε για την έγκριση του ψηφίσματος από τους κοινοβουλευτικούς. Η οργάνωησ διεξήγαγε εκστρατεία υπέρ της μεταθανάτιας αποκατάστασής τους.

(Πηγή εικόνας: Wikipedia)

Η απόφαση του Κονέτικατ καταγράφτηκε την παραμονή της 376ης επετείου από τον πρώτο απαγχονισμό καταδικασθείσας για μαγεία στη Νέα Αγγλία, αυτήν της Άλις Γιανγκ.





Εκατοντάδες άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες, κατηγορήθηκαν για «μαγεία» στη Νέα Αγγλία τον 17ο αιώνα, ειδικά στις διαβόητες δίκες του Σάλεμ, στη Μασαχουσέτη, από το 1692 ως το 1693, στις οποίες κυριάρχησαν ο φόβος, η παράνοια και οι προλήψεις.