Υπηρεσιακή κυβέρνηση: Το μήνυμα Σαρμά στο Υπουργικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου υπό τον Ιωάννη Σαρμά. Τι αποφασίστηκε για την πολιτική της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, καθορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.1 και 2 του Συντάγματος, η κυβερνητική πολιτική της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Στην εισαγωγική εισήγησή του ο πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς επισήμανε ότι, λόγω του χαρακτήρα της κυβέρνησης, η κυβερνητική πολιτική οφείλει να περιορισθεί στην εκτέλεση των προγραμματισθέντων από την απελθούσα πολιτική Κυβέρνηση και στη διαχείριση των κινδύνων που εντοπίζονται στο πεδίο αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου.

Ως προς το πρώτο αντικείμενο, ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η εκτέλεση των προγραμματισθέντων πρέπει να συνεχιστεί, στο πλαίσιο όμως της πολιτικής ουδετερότητας της κυβέρνησης χωρίς να πληγεί η λειτουργικότητα του κράτους.

Ως προς το δεύτερο αντικείμενο (διαχείριση κινδύνων) ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτό προϋποθέτει τον εντοπισμό των κινδύνων, την πρόβλεψη συστήματος αποτροπής ή μετριασμού τους και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος αυτού.

Ακολούθησαν εισηγήσεις από όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με πρώτο τον αναπληρωτή του πρωθυπουργού υπουργό Επικρατείας.

Από τις εισηγήσεις των μελών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν εντός της περιόδου θητείας της υπηρεσιακής κυβέρνησης, με τη συμμετοχή πλειόνων υπουργών. Ως προς αυτά αποφασίστηκε να γίνουν άμεσα συσκέψεις με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών υπό τον συντονισμό του αναπληρωτή του πρωθυπουργού Υπουργού Επικρατείας.

Διαπιστώθηκε επίσης, η ύπαρξη κινδύνων που χρήζουν αντιμετώπισης είτε γιατί μπορεί να επαληθευτούν κατά τη διάρκεια θητείας της υπηρεσιακής κυβέρνησης είτε γιατί η επαλήθευσή τους ενδέχεται να προκύψει αμέσως μετά. Ως προ το ζήτημα αυτό αποφασίστηκε όπως, με επιμέλεια του αρμόδιου Υπουργού, γίνουν τάχιστα οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, αν χρειασθεί και με παρέμβαση του πρωθυπουργού ή νέα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Διευκρινίστηκε επίσης, με παραδείγματα από συγκεκριμένες περιπτώσεις, το όριο άσκησης των αρμοδιοτήτων των υπουργών ενόψει του υπηρεσιακού χαρακτήρα της κυβέρνησης, με την επισήμανση ότι δεν πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πρωθυπουργού.

Αποφασίστηκε τέλος το επίπεδο εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς συναντήσεις κατά τη διάρκεια θητείας της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

