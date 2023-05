Αθλητικά

“Το Πρωινό” - Απόστολος Τσιτσιπάς: ο Στέφανος είναι πολύ ευαίσθητος, δεν μίλησε άσχημα στην μητέρα του (βίντεο)

Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά για το περιστατικό με τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς του αθλητή προς την μητέρα του. Τι λέει για την στάση της γυναίκας του στο γήπεδο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», μεταδόθηκε την Δευτέρα τηλεφωνική συνέντευξη του Απόστολου Τσιτσιπά, πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος ξεκίνησε νικηφόρα την συμμετοχή του στο Roland Garros.

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό στον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νμίτρι Μεντβέντεφ, στο οποίο ο Έλληνας τενίστας έβρισε την Ρωσίδα μητέρα του, αποκαλώντας την «μ@λ@##σμένη», σε μια σκηνή που μεταδόθηκε απευθείας σε όλον τον κόσμο, επειδή εκείνη του μιλούσε από την εξέδρα και δη στα ρωσικά, ο Απόστολος Τσιτσιπάς, όπως παρατήρησε και ο Γιώργος Λιάγκας, «άδειασε» την σύζυγο του.

Μεταξύ άλλων, ο Απόστολος Τσιτσιπάς είπε ότι «δεν είναι κάτι το περίεργο», σημειώνοντας ότι «η μητέρα είναι σχετική, είναι χρόνια αθλήτρια και θεώρησε σωστό ότι μπορεί να τον βοηθήσει εκείνη την στιγμή, μιλώντας από την εξέδρα. Ο Στέφανος δεν το θεωρούσε σωστό».

«Είναι φυσιολογικό μια μητέρα να ανησυχεί για το παιδί της και να θέλει να του δώσει μια συμβουλή, αλλά σε αυτά τα επίπεδα που αγωνίζονται αυτοί οι αθλητές, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, πρέπει μόνοι τους να βρουν τις λύσεις. Είναι πολύ μοναχικό άθλημα το τένις», προσέθεσε

Όπως υποστήριξε ο Απόστολος Τσιτσιπάς, αποφεύγοντας να σχολιάσει τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς τυ γιού του προς την γυναίκα του, «είναι πολύ ευαίσθητο παιδί ο Στέφανος, δεν μίλησε άσχημα στην μητέρα του».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όλη την συνέντευξη του Απόστολου Τσιτσιπά στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

