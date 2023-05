Κόσμος

Ιταλία: Γενέθλια σε σκάφος μετατράπηκαν σε τραγωδία

Πολύνεκρο ναυάγιο τουριστικού σκάφους στη λίμνη Ματζόρε. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αργά χθες, Κυριακή, όταν ένα τουριστικό σκάφος ανατράπηκε στη λίμνη Ματζόρε στη βόρεια Ιταλία εξαιτίας ξαφνικού ανεμοστρόβιλου, έγινε γνωστό από την πυροσβεστική και μέσα ενημέρωσης.

Άνθρωποι γιόρταζαν γενέθλια πάνω στο μήκους 16 μέτρων σκάφος όταν αυτό ανατράπηκε και βυθίστηκε από τη σφοδρή θύελλα.

Δεκαεννέα επιζώντες κολύμπησαν μέχρι την ακτή και είναι σώοι, σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής στο Twitter, στην οποία προστίθεται πως το ναυάγιο βρέθηκε από δύτες σε βάθος 16 μέτρων.

