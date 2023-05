Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Ξεκαρδιστικό το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη. Πάρτε μία γεύση από το επεισόδιο της Δευτέρας.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Ενώ όλοι προσπαθούν να χωνέψουν την αποκάλυψη της κρυφής σχέσης της Βιβής με τον Περικλή και φυσικά αναρωτιούνται γιατί αυτοί τους το κράτησαν κρυφό, η Βιβή ντροπιασμένη κλείνεται στο δωμάτιό της και αρνείται να βγει. Θα χρειαστεί η καθοριστική παρέμβαση της Στέλλας για να την βγάλει έξω, αλλά τότε ο Περικλής θα κάνει το λάθος να… κάνει πρόταση γάμου στην Βιβή μπροστά σε όλους! Κι όταν η Βιβή τον παρατήσει σύξυλο και φύγει από το σπίτι, η Στέλλα θα αναγκαστεί να τους αποκαλύψει κάποια πράγματα για το παρελθόν της Βιβής για τα όποια οι Παπαδόπουλοι δεν είχαν ιδέα… Έτσι, τώρα αναλαμβάνει δράση ο Θανάσης για να την φέρει πίσω, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ψάχνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Περικλής θα μπορούσε να χειριστεί την κατάσταση σωστά. Στο μεταξύ, η μέρα που η Στέλλα θα φύγει πίσω στο Λονδίνο πλησιάζει και ο Αλέξανδρος την γεμίζει υποσχέσεις για να καταφέρει να την κάνει δική του. Στο τέλος μάλιστα φτάνει να κάνει και μια εντελώς παράτολμη κίνηση για να την κερδίσει, μια κίνηση που θα κάνει τους γονείς του τελείως έξαλλους…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

