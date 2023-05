Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Την βίασε ο πρώην σύντροφος της

Που και πως συνελήφθη ο νεαρότερος κατά λίγα χρόνια πρώην σύντροφος της γυναίκας, που βίωσε τον εφιάλτη του βιασμού.

Τον εφιάλτη στα χέρια του πρώην συντρόφου της έζησε μία 42χρονη γυναίκα στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Ο 38χρονος περίμενε την γυναίκα έξω από το σπίτι της.

Μπήκαν μαζί στο διαμέρισμα και στη συνέχεια προέβη σε γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Η 42χρονη ειδοποίησε την Αστυνομία και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σπίτι της, συνέλαβαν τον 38χρονο.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία και είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (29-05-2023) από προστρέξαντες αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος εισήλθε μαζί με 42χρονη, με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν, στο διαμέρισμα της στην περιοχή της Τούμπας και προέβη σε γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεσή της".

