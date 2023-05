Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Γέλιο μέχρι δακρύων την Τρίτη (εικόνες)

Το αποψινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Πάρτε μία... γεύση.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Οι Παπαδόπουλοι επιστρέφουν έξαλλοι από το αεροδρόμιο με τον Αλέξανδρο, ενώ η Βιβή υποβάλλει στον Αρίστο την παραίτησή της, ντροπιασμένη που την βρήκαν όπως την βρήκαν με τον Περικλή στο σπίτι αλλά και θιγμένη που μπορεί να την θεωρούν έστω και στο ελάχιστο υπεύθυνη για την παράτολμη κίνηση του Αλέξανδρου να τρέχει πίσω από την αδερφή της. Θα χρειαστούν πολλά παρακάλια αλλά και η αποκάλυψη ότι ο Θανάσης έχει κλείσει δωμάτιο σε γηροκομείο για να καταφέρουν οι Παπαδόπουλοι να τη μεταπείσουν και να την κάνουν να μείνει μαζί τους. Εν τω μεταξύ, αυτή η ανώριμη κίνηση του Αλέξανδρου να φύγει στο Λονδίνο χωρίς να ενημερώσει κανέναν φέρνει ξανά στο προσκήνιο και τα θέματα της ανατροφής των παιδιών, προκαλώντας καινούργιες εντάσεις στις σχέσεις των δύο ζευγαριών που αποφασίζουν να ξεκαθαρίσουν μια και καλή τα τυπικά θέματα της κηδεμονίας των παιδιών! Η περίπτωσή τους όμως είναι δύσκολη και ιδιάζουσα και φυσικά θα αναγκαστούν να προστρέξουν σε δικηγόρους και δικαστήρια, ενώ η ατμόσφαιρα στο σπίτι είναι πλέον πολύ ηλεκτρισμένη και όλοι νιώθουν να πατάνε σε τεντωμένο σχοινί…



Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.



Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός



Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS



#PoiosPapadopoulos

