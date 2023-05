Τεχνολογία - Επιστήμη

Google: Flood Hub, η εφαρμογή που προειδοποιεί για φονικές πλημμύρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και στην Ελλάδα η πρωτοποριακή εφαρμογή της Google που προειδοποιεί για φονικές πλημμύρες, έως 7 ημέρες πριν συμβούν

Το Flood Hub επεκτείνεται σε 80 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, παρέχοντας προβλέψεις έως και 7 ημέρες πριν από μια πλημμύρα, σε 460 εκατομμύρια ανθρώπους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, φαινόμενα φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι πλημμύρες, αυξάνονται συνεχώς σε συχνότητα και ένταση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, απειλώντας την ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, καταστροφικές πλημμύρες επηρεάζουν κάθε χρόνο πάνω από 250 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, προκαλώντας ζημιές ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ως μέρος της προσπάθειάς της να αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η Google ανακοίνωσε σήμερα ότι επεκτείνει τα συστήματά της για την πρόβλεψη πλημμυρών σε 80 χώρες. Έτσι, με την ένταξη 60 νέων χωρών από ολόκληρη την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Ελλάδας), την Αφρική, την περιοχή Ασίας και Ειρηνικού, καθώς και τη Νότια και Κεντρική Αμερική, η πλατφόρμα Flood Hub περιλαμβάνει πλέον μερικές από τις περιοχές του κόσμου με το μεγαλύτερο ποσοστό έκθεσης σε κινδύνους από πλημμύρες ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, προστατεύοντας 460 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.

Το Flood Hub μπορεί να χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις, οργανισμούς βοήθειας και μεμονωμένους χρήστες, προκειμένου να λαμβάνουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα και να προετοιμάζονται για πιθανές πλημμύρες, έχοντας πρόσβαση σε δεδομένα και προβλέψεις βάθους 7 ημερών. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι, όπου τέτοιες πληροφορίες ήταν διαθέσιμες σε βάθος μόλις 48 ωρών.

Το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης του Flood Hub χρησιμοποιεί πλήθος διαφορετικών δημόσιων πηγών πληροφοριών, όπως δελτία καιρού και δορυφορικές εικόνες. Στη συνέχεια, συνδυάζει δύο μοντέλα: το Hydrologic Model, το οποίο προβλέπει την ποσότητα νερού που ρέει σε ένα ποταμό και το Inundation Model, που προβλέπει ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και σε τι ύψος θα φτάσουν τα νερά.

Χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για την προετοιμασία σε περίπτωση πλημμύρας

Το 2018 λάνσαρε το σύστημα flood forecasting στην Ινδία, επεκτείνοντάς το, στη συνέχεια, στο Μπαγκλαντές, ως βοήθημα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πλημμυρών που συμβαίνουν εκεί κάθε χρόνο. Χάρη στη πρόοδο που έχει σημειωθεί στα παγκόσμια συστήματα πρόβλεψης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης, το 2022 η Google κατάφερε να διαθέσει την τεχνολογία αυτή σε 18 επιπλέον χώρες, ανοίγοντας τον δρόμο για παγκόσμια επέκταση. Το Flood Hub αποτελεί μέρος του προγράμματός της Google Crisis Response για την παροχή έγκυρων πληροφοριών και πηγών σε στιγμές κρίσης - όπως πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς. Εδώ και πάνω από μια δεκαετία, συνεργάζεται με ομάδες άμεσης δράσης για την ανάπτυξη τεχνολογίας και προγραμμάτων που συμβάλλουν στη προστασία του κόσμου, την ενημέρωση του και την αποφυγή της έκθεσης του σε κίνδυνο.

Επιπλέον, σε στήριξη των κοινοτήτων που είναι περισσότερο ευάλωτες απέναντι σε φαινόμενα πλημμυρών, αλλά ίσως να μην έχουν πρόσβαση σε έξυπνα τηλέφωνα ή στο διαδίκτυο, το Google.org συνεργάζεται με οργανισμούς όπως το Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, το Indian Red Cross Society και το Inclusion Economics team του Yale University, για τη δημιουργία δικτύων έγκαιρης ειδοποίησης εκτός διαδικτύου από ειδικά εκπαιδευμένους, πρόθυμους και έμπιστους εθελοντές, που θα πολλαπλασιάσουν την εμβέλεια προώθησης των μηνυμάτων του Flood Hub. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ομάδας του Yale και της ΜΚΟ Yuganter, οι κοινότητες που έχουν τοπικούς εθελοντές έχουν κατά 50% περισσότερες πιθανότητες να λάβουν τις ειδοποιήσεις πριν φτάσουν τα νερά στην περιοχή τους - κάτι που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για πολλούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποδόσφαιρο: Τραγωδία σε παιδικό αγώνα

Τράπεζα Θεμάτων - Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Ποιοί κρύβονται πίσω από την επίθεση

Τιτανικός: Ανακαλύφθηκε χρυσό περιδέραιο στο ναυάγιο