Στην Ελαφόνησο ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό

Τι έκανε ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό στην Ελαφόνησο...

Σε πρώτο πλάνο παγκόσμιας δημοσιότητας, για μια ακόμα φορά, βρίσκεται από τη Δευτέρα η Ελαφόνησος με αφορμή την έλευση στο νησί του Πρίγκιπα Αλβέρτου με τη «σφραγίδα» του οποίου καταξιώνεται ως κορυφαίος εναλλακτικός προορισμός με οικολογικό χαρακτήρα.

Ο ηγέτης του Μονακό έφτασε στο νησί το πρωί με ελικόπτερο. Τον υποδέχτηκαν η Δήμαρχος Έφη Λιάρου και η υπεύθυνη διοργάνωσης κυρία Κατερίνα Κοκκινάκη, παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και μαζί με Δημάρχους άλλων προορισμών συμμετείχε στο Οικολογικό Συμπόσιο που οργανώθηκε από το Σύλλογο Elafonisos Eco.

Αργότερα ξεναγήθηκε στο νησί και, μετά το γεύμα που του παρατέθηκε, αναχώρησε για το Μονακό. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από επιθυμία του ίδιου του Πρίγκιπα να γνωρίσει την Ελαφόνησο που, όπως δήλωσε, μετά την επίσκεψή του, τον γοήτευσε και υποσχέθηκε να επισκεφθεί και πάλι το νησί στο μέλλον.

Ο ηγέτης του Μονακό έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και η Ελαφόνησος έχει αναγνωριστεί ως εναλλακτικός προορισμός με οικολογικό χαρακτήρα, πράγμα που αποτελεί τη βάση της στρατηγικής του Δήμου για την προβολή του νησιού. Υπενθυμίζεται ότι η καμπάνια του Δήμου έχει ως σύνθημα το Chosen by Nature (Επιλεγμένη από τη Φύση) που προσέδωσε στο νησί μεγάλη αναγνωρισιμότητα ακόμα και στην εποχή της πανδημίας όπου προβλήθηκε ως εναλλακτική πρόταση διακοπών με ασφάλεια.

Όπως αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες ο βρετανικός Independent, στις νεότερες τάσεις που πρόκειται να επηρεάσουν τα ταξίδια του μέλλοντος με έναρξη από την εφετινή χρονιά, η φύση ως επίκεντρο των ταξιδιών βρίσκεται σε άνοδο εδώ και χρόνια.

Σε δήλωσή της η κυρία Λιάρου τόνισε : «Ακολουθούμε τις διεθνείς τάσεις και ανταποκρινόμαστε σε αυτές ξεφεύγοντας από τυποποιημένες και ξεπερασμένες ιδέες τουριστικής προβολής του νησιού μας. Πολύ περισσότερο που, η Ελαφόνησος, διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα ενός προορισμού όπου οι άνθρωποι συνυπάρχουν αρμονικά με το φυσικό τοπίο σε ξηρά και θάλασσα. Η τιμητική για εμάς επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ξεχωριστής αξίας του νησιού μας».





