Κοινωνία

Πεύκη: Διπλή καταδίωξη κλεφτών αυτοκινήτου και μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακά εκτυλίχθηκε το σήμα για έλεγχο, σε οδηγό μηχανής και αυτοκινήτου. Το τρακάρισμα και το κυνηγητό με τα πόδια.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ καταδίωξαν μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο, οι οδηγοί των οποίων, που μόλις είχαν κλέψει το σπορ αυτοκίνητο και το δίκυκλο, αγνόησαν σήμα των αστυνομικών να σταματήσουν για έλεγχο.

Άμεσα άρχισαν να καταδιώκουν μηχανή και αυτοκίνητο, ενώ ζήτησαν ενισχύσεις και ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή από περιπολικά και μηχανές της Αστυνομίας.

Σε κάποια στιγμή η μηχανή μεγάλου κυβισμού και το σπορ αυτοκίνητο χωρίστηκαν. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ακολούθησαν το κλεμμένο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο οδηγός, φορώντας μαύρα ρούχα.

Ξαφνικά, ο οδηγός που είχε αναπτύξει ταχύτητα για να διαφύγει, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και αυτό κατέληξε πάνω σε άλλο όχημα. Ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει. Μπήκε σε ένα συγκρότημα κατοικιών, όπου τρέχοντας τον ακολούθησαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τελικώς τον συνέλαβαν.

Ο οδηγός της μηχανής μεγάλου κυβισμού κατάφερε να διαφύγει με αυτήν προς την Λυκόβρυση.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του οχήματος, το αμάξι είχε κλαπεί περίπου 10 λεπτά πριν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.