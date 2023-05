Πολιτική

Εκλογές: Θεοδωρικάκος, Ζαχαριάδης, Σπυρόπουλος για τους φόρους και την “άδεια κάλπη” (βίντεο)

Νωρίτερα, Νίκος Ρωμανός και Δώρα Αυγέρη, επίσης αναφέρθηκαν, στις δηλώσεις στελεχών των κομμάτων που προκαλούν αντιδράσεις, αλλά και στους στόχους για την νέα εκλογική αναμέτρηση στις 25 Ιουνίου.

Στο νέο ξεκίνημα της επίσημης προεκλογικής περιόδου, οι επικεφαλής των κομμάτων έχουν αρχίσει πάλι τις περιοδείες, τις επαφές και τις ομιλίες ανά την Ελλάδα, άπαντες με στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες στις 25 Ιουνίου, καθώς υπάρχει ο φόβος για διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, πολιτικοί αρχηγοί και υποψήφιοι βουλευτές έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης, συζήτησαν για τις δηλώσεις στελεχών που προκαλούν αντιδράσεις, τους στόχους ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τις κάλπες του Ιουνίου, αλλά και τις εκτιμήσεις τους αναφορικά με το αποτέλεσμα της «άδειας κάλπης» της 25ης Ιουνίου, οι:

Τάκης Θεοδωρικάκος, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών,

Κώστας Ζαχαριάδης, υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Βόρειου Τομέα Αθηνών και

Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα, τα ξίφη τους διασταύρωσαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», οι

Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και

Δώρα Αυγέρη, υποψήφια βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ.