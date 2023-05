Κοινωνία

Κορυδαλλός: παιδιά τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα από το όχημα που επέβαινε και τραυμάτισε τρια παιδιά.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στον Κορυδαλλό, με τρία παιδιά τα οποία έφεραν ελαφρά τραύματα από σκάγια κυνηγετικού όπλου, να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Ένας άγνωστος δράστης, ο οποίος επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο έβγαλε ένα κυνηγετικό όπλο όταν έφτασε στο σημείο και πυροβόλησε προς το μέρος τους. Τα σκάγια πέτυχαν τα τρία μικρά παιδιά των γυναικών (δυο αγοράκια 2 ετών και ένα 3 ετών) και τα τραυμάτισαν.

Τα μικρά παιδιά μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εξαφανίστηκε μετά τους πυροβολισμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Που βρέθηκε ο χαμένος σάκος με τα ψηφοδέλτια (βίντεο)

Κρήτη: Βρέθηκε η αγνοούμενη μητέρα

Εκλογές - Μητσοτάκης: ο Μυλοπόταμος, οι μαντινάδες και ο Ψηλορείτης (βίντεο)