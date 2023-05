Πολιτική

Ανδρουλάκης: Οι φορολογικές επιλογές της ΝΔ υπερασπίζονται τους λίγους και ισχυρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την Χίο όπου περιοδεύει, υπεραμύνθηκε του οικονομικού προγράμματος του κόμματος του και επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στη Χίο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεναγήθηκε το πρωί στο κέντρο έρευνας εφαρμογών μαστίχας και ακολούθως επισκέφτηκε την Απλωταριά.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ξενάγηση στο κέντρο έρευνας. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτεραιότητα να στηρίξει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς “έξυπνη” γεωργία, χωρίς επένδυση στην έρευνα και χωρίς καθετοποιημένη παραγωγή, που θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση και τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο πρωτογενής τομέας μπορεί μαζί με τη μεταποίηση και τον τουρισμό – και βέβαια με συνέργειες – να δώσει μια άλλη δυναμική στην ελληνική οικονομία, που δεν θα αφορά μόνο τις τουριστικές περιοχές, αλλά θα αφορά το σύνολο της χώρας, το σύνολο της ελληνικής παραγωγής.

Θέλω να πω, επίσης, κάτι, διότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση σήμερα για τα φορολογικά θέματα. Το ΠΑΣΟΚ πουθενά στο πρόγραμμά του δεν μιλά για αύξηση του ΕΝΦΙΑ. Ακριβώς το αντίθετο. Έχει ψηφίσει τρεις φορές τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Θέση μας είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ για τους ευάλωτους Έλληνες και τη μεσαία τάξη, η προοδευτική μείωση των φόρων γενικότερα.

Γιατί έχουμε αυτή τη θέση; Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όπου υπάρχουν μεγάλες ανισότητες. Δεν μπορεί να μην το βλέπει ο κ. Μητσοτάκης, όταν -σύμφωνα τον ΟΟΣΑ – τα νοικοκυριά της χώρας μας είναι τρίτα από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αγοραστική δύναμη. Όταν τα 2/3 των φόρων είναι έμμεσοι άδικοι φόροι που χτυπούν τους πιο ευάλωτους και τη μεσαία τάξη. Συγχρόνως 150 εισηγμένες εταιρείες – μεγάλες εταιρείες – έχουν τριπλασιάσει τα κέρδη τους. Αυτό δείχνει ότι οι φορολογικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίζονται τους λίγους και ισχυρούς και όχι τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Έχουμε άλλη αντίληψη και καλώς άνοιξε αυτή η συζήτηση.





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Που βρέθηκε ο χαμένος σάκος με τα ψηφοδέλτια (βίντεο)

Κρήτη: Βρέθηκε η αγνοούμενη μητέρα

Θεσσαλονίκη: Γυναικολόγος χρέωνε τον ΕΟΠΥΥ για επισκέψεις ασθενών εν αγνοία τους!