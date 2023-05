Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης από Θέρισο: “Σε τόπο επανάστασης ήρθα να προσκυνήσω…” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον ιστορικό Θέρισο Χανίων, ολοκλήρωσε με μαντινάδες τη διήμερη περιοδεία του στην Κρήτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στον Θέρισο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κρήτη.

Έπειτα απο μια σύντομη ιδιωτική ξενάγηση στο Μουσείο-Στρατηγείο της Επανάστασης του Θερίσου, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στην πλατεία, όπου τον περίμεναν συγκεντρωμένοι κάτοικοι, μέλη και στελέχη της ΝΔ.

Μιλώντας για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, οι τάφη της οικογένειας του οποίου είναι στην περιοχή είπε: «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι για όλους και για όλες μας ένα ιστορικό παράδειγμα, ένας ηγέτης που αξίζει η νεότερη γενιά να μελετήσει και φυσικά για όλους μας και ειδικά για εμένα σημείο αναφοράς, καθώς εκτός από εξέχουσα ιστορική φυσιογνωμία υπήρξε όντως συγγενείς μου. Ο γέρο Κωστής Μητσοτάκης ήταν ο μέντορας του στην πολιτική, όποιος τον εισήγαγε στην πολιτική και βέβαια στο μουσείο του Θερίσου είδα μία φωτογραφία του παππού μου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε κι αυτός εδώ στο Θέρισο λίγο πριν ηγηθεί σώματος Κρητών εθελοντών στον μακεδονικό αγώνα».

«Να υπενθυμίσουμε σε όλες και σε όλους πόσο μεγάλη σημασία έχει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει μία ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση. Την 20ή 1 Μαΐου μας δώσατε μία μεγάλη και ισχυρή εντολή. Θα πάμε μαζί να την επανα επιβεβαιώσουμε στην κάλπη της 25 Ιουνίου για μία Ν.Δ. ισχυρή, για μία κυβέρνηση που θα εγγυάται και την σταθερότητα και την προκοπή του τόπου. Και εύχομαι και ελπίζω να μπορέσω και πάλι να επισκεφτώ το Θέρισο που τόσο αγαπώ, εδώ στους πρόποδες της Μαδάρας, και πάλι ως πρωθυπουργός για να μπορέσουμε μαζί να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο που ξεκινήσαμε», υποστήριξε ακόμη ο πρόεδρος της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την επίσκεψή του με μία ακόμα μαντινάδα: «Καλοχαιρέτα τσι πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις».

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΝΔ:

«Στο ερώτημα "γιατί είμαι στον Θέρισο;", επιτρέψτε μου να σας απαντήσω με μία μαντινάδα:

Σε τόπο επανάστασης ήρθα να προσκυνήσω,

για να σας δεσμευθώ, πως στα δύσκολα δε θα κάνω πίσω.

Για μένα είναι μία ξεχωριστή στιγμή σήμερα να βρίσκομαι εδώ στον Θέρισο, σε αυτό τον ιστορικό τόπο, ο οποίος είναι τόσο ταυτισμένος με τους αγώνες του μεγαλύτερου πολιτικού της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος το 1905 έφτασε σε αυτό εδώ το χωριό ηγέτης μίας επανάστασης η οποία άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ιστορία της Κρήτης, αλλά και στην ιστορία της Ελλάδος.

Είναι πράγματι κάθε επίσκεψη στον Θέρισο μία ευκαιρία να αναλογιστούμε το έργο αυτού του σπουδαίου Κρητικού πολιτικού, τον τρόπο με τον οποίον γεφύρωσε τα επαναστατικά του ένστικτα με τον πραγματισμό του και κυρίως την ικανότητά του να μπορεί να βλέπει πάντα πιο μακριά, να σχεδιάζει το μακροπρόθεσμο μέλλον της πατρίδας μας, όταν οι οι αντίπαλοί του, αναλώνονταν, σε μικρές τακτικές μάχες.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι για όλες και για όλους μας ένα ιστορικό παράδειγμα, ένας ηγέτης τον οποίον αξίζει, κυρίως η νεότερη γενιά, να μελετήσει. Και φυσικά για όλους μας -και ειδικά για εμένα- σημείο αναφοράς, καθώς εκτός από εξέχουσα ιστορική φυσιογνωμία υπήρξε συγγενής μου. Ο γέρο-Κωστής Μητσοτάκης ήταν ο μέντοράς του στην πολιτική, αυτός που τον εισήγαγε στην πολιτική.

Και, βέβαια, στο μουσείο του Θερίσου είχα τη μεγάλη χαρά να δω μία φωτογραφία του παππού μου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε κι αυτός εδώ στον Θέρισο, λίγο πριν ηγηθεί σώματος Κρητών εθελοντών να πολεμήσει στους Μακεδονικούς Αγώνες, να βρεθεί στο Μπιζάνι, στην Ήπειρο. Οι δεσμοί μεταξύ Κρήτης και Μακεδονίας είναι πολύ ισχυροί.

Οπότε αυτή η επίσκεψή μου έχει μία ξεχωριστή, μία ιδιαίτερη σημασία, ειδικά καθώς βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από κρίσιμες εκλογές. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πολιτικά σήμερα, παρά μόνο να υπενθυμίσουμε σε όλες και σε όλους πόσο μεγάλη σημασία έχει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει μία ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση.

Την 21η Μαΐου μας δώσατε μία μεγάλη και ισχυρή εντολή. Θα πάμε μαζί να την επαναβεβαιώσουμε στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, για μία Νέα Δημοκρατία ισχυρή, μία κυβέρνηση η οποία θα εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την προκοπή του τόπου.

Εύχομαι και ελπίζω, να μπορέσω να επισκεφθώ και πάλι τον Θέρισο, το οποίο τόσο πολύ αγαπώ, εδώ στους πρόποδες της Μαδάρας και πάλι ως εκλεγμένος Πρωθυπουργός, για να μπορέσουμε μαζί να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη και ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή την πολύ θερμή υποδοχή».





πηγή βίντεο: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νόσος Χ – Μαγιορκίνης : Είναι σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό

Κρήτη: Βρέθηκε η αγνοούμενη μητέρα

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι 22 παίκτες του απόλυτου παιχνιδιού στρατηγικής (εικόνες)