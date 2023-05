Αθλητικά

Οπαδική βία: Νεαρός ομολόγησε ότι χτύπησε τον οπαδό της ΑΕΚ που κατέληξε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί έξω από την OPAP Arena, ενώ ο άτυχος νέος εξέπνευσε μετά από περιπέτεια σε νοσοκομεία.

Σήμερα το πρωί παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην υποδιεύθυνση ασφάλειας βορειοανατολικής Αττικής μαζί με το δικηγόρο του ένας άντρας περίπου 30 ετών, ο οποίος δήλωσε στους αστυνομικούς πως είναι εκείνος που χτύπησε τον οπαδό της ΑΕΚ ο οποίος και κατέληξε μετά από περιπέτεια στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για επίθεση που είχε σημειωθεί έξω από την OPAP Arena, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ο νεαρός δεν συνελήφθη καθώς έχει περάσει η χρονική διάρκεια του αυτόφωρου και θα απολογηθεί προανακριτικά εντός 10 ημερών.

Παράλληλα τρέχει και μία έρευνα των αστυνομικών, προκειμένου να διαπιστώσουν για ποιο λόγο του έδωσαν εξιτήριο από το γενικό κρατικό Αθηνών και στη συνέχεια πήγε στον Ευαγγελισμό μετά από λίγες ώρες όπου και εξέπνευσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόσος Χ – Μαγιορκίνης : Είναι σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο σεισμό

Ναμίμπια: 15 μέλη οικογένειας πέθαναν τρώγοντας πόριτζ

“Οι Προδότες” με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι 22 παίκτες του απόλυτου παιχνιδιού στρατηγικής (εικόνες)