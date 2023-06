Πολιτική

Αλέξης Γεωργούλης - Ευρωκοινοβούλιο: Ψηφίστηκε η άρσης της ασυλίας του

Η απόφαση των ευρωβουλευτών για την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη και της Μαρίας Σπυράκη.



Υπέρ της άρσης της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη ψήφισε πριν από λίγο η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε δήλωσή της, η συνήγορος του κ. Γεωργούλη, Σταματία Μαλλά, είχε αναφέρει ότι ο ίδιος είχε προτείνει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Βελγίου να εμφανισθεί και να παράσχει εξηγήσεις, πλην όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω του ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης της ασυλίας του.

Παράλληλα, η ολομέλεια τάχθηκε υπέρ της άρσης της ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη. Η κ. Σπυράκη από την πλευρά της είχε δηλώσει: «Δεν "κρύφτηκα" πίσω από την ασυλία μου. Αντίθετα, με επιστολή μου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών υποθέσεων (JURI) ζήτησα την άρση της ασυλίας μου και την επίσπευση της διαδικασίας. Ουδέποτε κατηγορήθηκα για λήψη αμοιβών συνεργατών μου ή παράνομη εκταμίευση κονδυλίων του προϋπολογισμού. Δεν έχω καμία οικονομική διαφορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμπιστεύομαι απόλυτα τη Δικαιοσύνη».





