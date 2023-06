Οικονομία

Διώρυγα της Κορίνθου: Εντυπωσιακές εικόνες απο διελεύσεις πλοίων (βίντεο)

Ανοιξε ξανά απο σήμερα το κανάλι, μετά τις διορθωτικές παρεμβάσεις στα πρανή του, προσφέροντας οικονομία χρόνου και χρημάτων στα διερχόμενα πλεούμενα πάσης φύσεως.

Από σήμερα, Πέμπτη η Διώρυγα της Κορίνθου επαναλειτουργεί, αφού τα έργα για τη στήριξη των πλαϊνών πρανών έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό.

Από το πρωί δεκάδες μικρά και μεγάλα πλεούμενα διασχίζουν την Διώρυγα, χαρακτηριστικό της ανυπομονησίας που υπήρχε για την επαναλειτουργία του τόσο από εμπορικά πλοία και κρουαζερόπλοια όσο και από γιότ με ελληνικά και ξένα πληρώματα.

