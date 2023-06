Κόσμος

Μπάιντεν: σκόνταψε και έπεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο που δείχνει τον Τζο Μπάιντεν να πέφτει, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ένα ατύχημα σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Κολοράντο.

Ο 80χρονος πρόεδρος σκόνταψε κι έπεσε. Στο πλευρό του έσπευσαν συνεργάτες του, οι οποίοι τον βοήθησαν να σηκωθεί. Ακολούθως ο Μπάιντεν περπάτησε μέχρι τη θέση του, χωρίς να δείχνει ότι χτύπησε σοβαρά.

???? FLASH - Joe #Biden est tombe au sol lors d'une ceremonie de l'U.S Air Force. (temoins) pic.twitter.com/GXjc2qS3zu — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 1, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Μητσοτάκης: Οι ρακές, η συμβουλή στον Τσίπρα και τα πρώτα νομοσχέδια (βίντεο)

Στη φυλακή βιαστής ανήλικης που την άφησε έγκυο

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: “Χάνει” τις Πανελλαδικές - Βίαιη μεταγωγή στο Εφετείο