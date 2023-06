Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΓΕΛ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι – απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων ρίχνονται από σήμερα στον στίβο των Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Στη «μάχη» για μία από τις 68.574 θέσεις στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπαίνουν σήμερα, Παρασκευή, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Ως είθισται, κατά την πρώτη ημέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι υποψήφιοι εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας).

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ «παίρνουν τη σκυτάλη» από τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάστηκαν χθες, Πέμπτη, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας νέος μέσα από την εθελοντική εργασία πραγματεύεται το κείμενο στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα, Πέμπτη 1η Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος των Νέων Ελληνικών (Γενικής Παιδείας) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Συγκεκριμένα, μεταξύ των δραστηριοτήτων, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν ένα κείμενο σχετικά με τις μορφές εθελοντικών δράσεων μέσα από τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν σύγχρονα προβλήματα και τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος εθελοντισμού στους νέους.

Στο λογοτεχνικό κομμάτι της εξέτασης, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις βάσει του ποιήματος «Καταφύγια για τη νύχτα» του Μπέρτολ Μπρεχτ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η σημερινή πρώτη ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ κύλησε ομαλά, χωρίς προβλήματα.

Σημειώνεται, ότι αύριο, Σάββατο 3 Ιουνίου, είναι η δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, κατά την οποία θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Ειδήσεις σήμερα:

Κατεχάκη: φονική παράσυρση αστυνομικού που είχε επιληφθεί σε τροχαίο

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση καιρού την Παρασκευή

Τροχαίο - Κηφισίας: η στιγμή της παράσυρσης παιδιού και ηλικιωμένης από μηχανή (βίντεο)