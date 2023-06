Κόσμος

Αίγυπτος: τραγωδία από πτώση διαφημιστικής πινακίδας

Τραγικός είναι ο απολογισμός της κατάρρευσης διαφημιστικής πινακίδας εν μέσω αμμοθύελλας

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε διαφημιστική πινακίδα στα περίχωρα του Καΐρου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη γέφυρα της 6ης Οκτωβρίου, εν μέσω αμμοθύελλας που έπληξε αρκετές περιοχές της Αιγύπτου.

Η περιορισμένη ορατότητα έγινε αιτία να προκληθούν αρκετά τροχαία ατυχήματα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Η αμμοθύελλα περιόρισε σημαντικά την ορατότητα σε ορισμένα σημεία. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν το Κάιρο, το Σουέζ, η Ισμαηλία και η χερσόνησος του Σινά», δήλωσε η Ιμάν Σάκερ, εκπρόσωπος της αιγυπτιακής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Αιγύπτου.

Προειδοποίησε πως οι αμμοθύελλες θα συνεχιστούν και την Παρασκευή, ενώ ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

