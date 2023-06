Κοινωνία

Τροχαίο - Κηφισίας: η στιγμή της παράσυρσης παιδιού και ηλικιωμένης από μηχανή (βίντεο)

Διασωληνωμένο στην ΜΕΘ νοσηλεύεται το κοριτσάκι. Που και πως συνέβη το τροχαίο. Γιατί έχουν αυξηθεί τα ατυχήματα το τελευταίο διάστημα.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που το πρωί παρασύρθηκε από μηχανή μαζί με τη νταντά του, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα την Λ. Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων και είναι σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων. Ο μοτοσυκλεστής έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του.

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Κηφισίας:

Στο βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο, φαίνεται η στιγμή που η γυναίκα μαζί με το παιδί να προσπαθούν να διασχίσουν τον δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ένα διερχόμενο μηχανάκι, τους παρασύρει και από τη σύγκρουση πέφτουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το παιδί βρισκόταν αιμόφυρτο στο έδαφος μέχρι να το παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός της μηχανής συνελήφθη, από άντρες της Τροχαίας που τον οδήγησαν στον Αστυνομικό Τμήμα, ώστε να του πάρουν κατάθεση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

