Τηλεθέαση - FORMULA 1: υψηλά ποσοστό και τον Μάιο

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού παρακολουθούν μαζικά μέσω του ΑΝΤ1 τα φετινά Grand Prix και μέσω του ANT1+ τους αγώνες, τις δοκιμές και πολύ έξτρα υλικό.

Η αναμέτρηση των μονοθέσιων κέρδισε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1 στην Ελλάδα και τον Μάιο, καθώς την παρακολούθησαν έστω και για 1΄ κατά μέσο όρο 1.090.000 τηλεθεατές στο σύνολο του κοινού.

Στο δυναμικό κοινό 18-54 οι αγώνες της Formula 1 κατέγραψαν μέσο όρο 17,4%, με τους άνδρες να δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις μάχες των οδηγών της Formula 1, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Το ανδρικό κοινό ηλικίας 18-24 έφτασε το 34,3% και οι άνδρες 25-44 κατέγραψαν 20%.

Και οι γυναίκες, όμως, είδαν Formula 1 τον Μάιο, αφού σε επιμέρους κοινό (45-54) σημείωσαν 17,3% ενώ στις ηλικίες 15-34 έφτασαν το 19,8%.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ 7ο GRAND PRIX ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00 ΣΕ ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 4 Ιουνίου, στις 16:00, o 7ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στην πίστα «Circuit de Barcelona» της Καταλονίας και θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 4 Ιουνίου, στις 16:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 7ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

