Formula 1 - GP Μονακό: με νικητή τον Φερστάπεν, υψηλή “ταχύτητα” στην τηλεθέαση (εικόνες)

Όλα όσα έγιναν στο 6ο Grand Prix του Μονακό που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και ANT1+.

Το 6ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στο Πριγκιπάτο του Μονακό και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 28 Μαΐου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή τον «πρίγκηπα» Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την 4η νίκη του σε 6 αγώνες, διαχειριζόμενος με μαεστρία τις εναλλαγές στις συνθήκες αγώνα.

Η χθεσινή αναμέτρηση των μονοθέσιων κέρδισε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1 στην Ελλάδα, καθώς την παρακολούθησαν έστω και για 1΄ κατά μέσο όρο 1.086.000 τηλεθεατές στο σύνολο του κοινού. Στο δυναμικό κοινό 18-54 ο αγώνας στο Μονακό κατέγραψε 21% και ήταν πρώτος στη ζώνη προβολής του με διαφορά 8,6 μονάδες από το δεύτερο κανάλι, ενώ και στο σύνολο κοινού ήταν πρώτος με 17% και 3,1 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό. Οι άνδρες έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις μάχες των οδηγών της Formula 1, με το ανδρικό κοινό ηλικίας 18-24 να φτάνει το 36,1% και τους άνδρες 45-54 να καταγράφουν 26,5%. Και οι γυναίκες, όμως, είδαν Formula 1, αφού σε επιμέρους κοινό (45-54) σημείωσαν 23% ενώ στις ηλικίες 25-34 χτύπησαν 27,2%. Επίσης, η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», που προηγήθηκε του αγώνα, κατέγραψε 17,9% στους άνδρες ηλικίας 18-24.





Η εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ , φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, μία συνέντευξη του επικεφαλής της Mercedes Τότο Βολφ.

Ακόμα, η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στο Μονακό Μαρία Θωμά, μετέφερε σε απευθείας σύνδεση το κλίμα που επικρατούσε στα «παρασκήνια» της Formula 1, αλλά και στο λαμπερό πάρτι του Amber Lounge, που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο βράδυ του αγώνα.

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 6ο GRAND PRIX ΤΗΣ FORMULA 1 ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ

Ο αγώνας στο Μονακό ήταν συναρπαστικός, δεν θα ξεχαστεί εύκολα και θα αποτελεί σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια. Παρότι η διαδρομή της πίστας του Μονακό δεν προσφέρεται για «μάχες», τελικά είχε πολλές και, παρότι προσφέρεται για «δράμα», δεν είχε καθόλου. Είναι αλήθεια πως ο Μαξ Φερστάπεν δεν είχε αντίπαλο. Επέλεξε τη μέση γόμα στην εκκίνηση, κρατήθηκε μπροστά όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα και άνοιξε με άνεση τη διαφορά από τον δεύτερο Αλόνσο. Ο Ισπανός εκκίνησε με τη σκληρή γόμα και ήταν σαφές ότι είχε ως πρώτη προτεραιότητα να διατηρήσει τη 2η θέση μέχρι την καρό σημαία. Η απειλή βροχής υποχρέωσε όλους τους οδηγούς να αναβάλουν τις αλλαγές των ελαστικών τους και αυτό μπορούσαν να το κάνουν πιο άνετα όσοι είχαν εκκινήσει με τη σκληρή γόμα, όπως ο Αλόνσο. Κι όμως, ενώ έβρεχε, ο Ισπανός έκανε λάθος και έβαλε τη μέση γόμα για ένα γύρο χάνοντας έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το ένα στραβοπάτημα του Φερστάπεν, και, παρότι τελικά συνέβη, αυτό πέρασε ανεκμετάλλευτο. Ο Ολλανδός έχασε τον έλεγχο της Red Bull και χτύπησε στα λάστιχα πριν το τούνελ.



Οι μόνοι οδηγοί που έβγαλαν νωρίς τη σκληρή γόμα ήταν αυτοί της Ferrari. Η στρατηγική της Ιταλικής ομάδας χρήζει ανάλυσης, καθώς κατάφεραν να χάσουν θέσεις και με τα δύο μονοθέσια. Ο Σάινθ ήταν εκνευρισμένος από τις επιλογές και πιθανόν αυτό δεν τον βοήθησε να αποφύγει το λάθος και την επαφή με τον Οκόν, αλλά και το τετακέ που του στέρησε δύο θέσεις στην κατάταξη. Ο Ισπανός αισθάνονταν πως η ομάδα τον χρησιμοποιούσε για να αβαντάρει τον Λεκλέρκ. Προβλήματα, όμως, υπήρχαν και στη Mercedes με τον Ράσελ να «γκρινιάζει» μέχρι τελικής πτώσεως για να τον αφήσει να περάσει ο Χάμιλτον για να επιτεθεί στον Οκόν. Ο Γάλλος οδηγός έκανε την έκπληξη οδηγώντας αλάνθαστα και ανέβηκε στο βάθρο. Είναι η πρώτη φορά από το 1996 που ένας Γάλλος οδηγός βρίσκεται στο βάθρο στο Μονακό. Τότε είχε κερδίσει ο Ολιβιέ Πανί σ’ έναν αγώνα που είχαν τερματίσει μόλις 4 μονοθέσια. Ο Οκόν ήταν ενθουσιασμένος στον τερματισμό και έκανε λόγο για μια νέα αρχή για την ομάδα του, που χθες συμπλήρωσε τα 50GP.

Στη βαθμολογία οδηγών ο Φερστάπεν, που όταν δεν κερδίζει τερματίζει 2ος, έχει διαφορά 39 βαθμούς από τον Πέρεζ, που στο χθεσινό Grand Prix δεν βαθμολογήθηκε. Στους κατασκευαστές η Red Bull έχει 249 βαθμούς και ακολουθούν η Aston Martin με 120 και η Mercedes με 119.

Η τελική κατάταξη του 6ου Grand Prix στο Μονακό έχει ως εξής:





Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Αλόνσο και Οκόν μετά το τέλος του αγώνα:

