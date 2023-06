Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: λιποίδημα, τεστ ανίχνευσης Πάρκινσον και το “κλειδί” στην απώλεια βάρους

Πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 3 Ιουνίου, στις 10:00

Ποιος είναι ο παράγοντας «κλειδί» για να χάσουμε κιλά, ανεξαρτήτως δίαιτας;

Πώς επιδρά το κάπνισμα στο δέρμα μας; Τι δείχνουν νέες μελέτες;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: WinCancer: Όταν πρώην ασθενείς με καρκίνο βοηθούν άλλους να τον αντιμετωπίσουν.

Κυριακή, 4 Ιουνίου, στις 10:00

Επανάσταση στην αντιμετώπιση του Πάρκινσον με ελληνική συμμετοχή. Το πρώτο βιολογικό τεστ πρώιμης διάγνωσης.

Κυτταρίτιδα ή λιποίδημα; Πώς ξεχωρίζουμε από τι πάσχουμε;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Τι κάνουμε αν τσιμπήσει μέλισσα τον σκύλο ή τη γάτα μας;

