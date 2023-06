Life

“Είμαστε μαζί”: Τι θα δούμε το Σάββατο στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Πλούσια είναι η ύλη της εκπομπής “Είμαστε μαζί”, με την Ελίνα Παπίλα και την συντροφιά της, που προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1

Το Σάββατο 3 Ιουνίου, θα «Είμαστε Μαζί» ζωντανά, παρέα, με άποψη στις 15:00 στον ΑΝΤ1.

Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, προβληματισμούς και συζητήσεις για θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν το απόγευμα του Σαββάτου μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Αυτό το Σάββατο, στην παρέα του «Είμαστε Μαζί» υποδεχόμαστε τον ταλαντούχο ηθοποιό Λευτέρη Ελευθερίου.

Στην ενότητα «Σκέψου» με τον Γιώργο Λάγιο, αναλύουμε το άγχος της εμφάνισης στην παραλία και ανοίγουμε τον φάκελο «δίαιτες express» με τον διατροφολόγο Τάσο Παπαλαζάρου.

Μαζί με τη Νεφέλη Μεγκ μαθαίνουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουμε όταν πάμε διακοπές με το κατοικίδιό μας.

Σημείωση: Εκτάκτως αυτή την Κυριακή 4 Ιουνίου η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί, λόγω της μετάδοσης του 7ου Grand Prix της Formula 1 που θα προβληθεί ζωντανά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»! Ζωντανά, παρέα, με άποψη!

