“ANT1 Flashback”: Τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο

Ταξίδι στο χρόνο θα κάνουν η Μαρία Ηλιάκη κι ο Νικόλας Ράπτης και αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι θα δούμε στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Αυτό το Σάββατο 3 Ιουνίου και την Κυριακή 4 Ιουνίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανακάλυψε τη μυστική συνταγή του πετυχημένου… «Πρωινού Καφέ» και έκτοτε, παρότι πολλά άλλαξαν, η γεύση του πρωινού παραμένει πάντα δια χειρός ΑΝΤ1! Το Σάββατο 3 Ιουνίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας, η Λίτσα Πατέρα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο Βαγγέλης Περρής, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Κώστας Τσουρός και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Δείτε ένα απόσπασμα από όσα λέει ο Γιώργος Λιάγκας για τη διαφορά στο περιεχόμενο και τις ανάγκες του «παλιού πρωινού» και των πιο σύγχρονων εφαρμογών του:

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΑ SOUNDTRACKS ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤ1

Τα τραγούδια που γράφτηκαν και άλλα που, αν και απλώς ακούστηκαν, μέσα από τις μοναδικές σειρές του ΑΝΤ1 αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από τους τηλεθεατές. Την Κυριακή 4 Ιουνίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης, ο Κώστας Κουτσομύτης, ο Χάρης Ρώμας, ο Μάριος Αθανασίου και η Φωτεινή Βελεσιώτου. Δείτε ένα απόσπασμα από όσα λέει η Φωτεινή Βελεσιώτου σχετικά με τραγούδι των τίτλων στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες»:

«ΑΝΤ1 FLASHBACK»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV έρχεται για να μας ταξιδέψει και να γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας με ευχάριστες στιγμές και ξεχωριστές αναμνήσεις. Είστε έτοιμοι για ένα μοναδικό ταξίδι στον τηλεοπτικό… χρόνο;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου

