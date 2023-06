Κοινωνία

Μαρκόπουλο: Φυγόποινοι συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

«Πλούσιο» το βιογραφικό των συλληφθέντων φυγόποινων, που συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη. Τα ευρήματα των Αρχών.

Καταδικαστέες αποφάσεις για απόπειρες ανθρωποκτονίας με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία εκκρεμούσαν σε βάρος των τριών συλληφθέντων στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Οι τρεις φυγόποινοι καθώς και δύο ακόμα άτομα συνελήφθησαν επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα. Κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης, ναρκωτικά δισκία, 2 πιστόλια, φυσίγγια και 2.370 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδική επιχειρησιακή δράση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που ενέχονται σε βαρύνουσα εγκληματικότητα, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χτες, Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και του Τμήματος Ασφάλειας Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε) καθώς και αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε (5) ημεδαποί, από τους οποίους οι τρεις (3) αναζητούνταν καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης και καταδικαστική απόφαση φυλάκισης δέκα (10) ετών, για -κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία καθώς και για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν σε γειτνιάζουσες κατοικίες στο Μαρκόπουλο Αττικής και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψή τους.

Μάλιστα οι τρεις φυγόποινοι στη θέα των αστυνομικών επιχείρησαν ανεπιτυχώς να διαφύγουν υπερπηδώντας συρμάτινη περίφραξη, ενώ παράλληλα σε παρακείμενο παράπηγμα γυναίκα προσπαθούσε να καταστρέψει ναρκωτικές ουσίες σε αυτοσχέδια ξυλόσομπα, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς πριν ολοκληρώσει την πράξη της.

Στο πλαίσιο αυτό και οι πέντε ημεδαποί συνελήφθησαν κατηγορούμενοι και για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της απείθειας, τη νομοθεσίας για τα όπλα και για τα ναρκωτικά.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πιστόλια,

2 γεμιστήρες με συνολικά -26- φυσίγγια των 9mm,

59,4 γραμμάρια ηρωίνης σε βραχώδη μορφή,

12,9 γραμμάρια κοκαΐνης,

52 ναρκωτικά δισκία,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

4 κινητά τηλέφωνα και

2.370 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

