Πολιτική

Ανδρουλάκης: Αγωνιζόμαστε για να πάρει η Κρήτη το πολιτικό χρώμα που της ταιριάζει

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από την Κρήτη όπου περιοδεύει, εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Να εμπιστευτούν την πολιτική του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τους πολίτες του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης, όπου και βρίσκεται σήμερα στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη.

Αγωνιζόμαστε από άκρη σε άκρη της Κρήτης για να πάρει το νησί μας το πολιτικό χρώμα που του ταιριάζει, το πράσινο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας, το πράσινο της ελπίδας και της προοπτικής. Αγωνιζόμαστε, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το λόγο της αλήθειας και επιμένω για δίκαιη ανάπτυξη, για να λιγοστέψουν τα φορολογικά βάρη από τις πλάτες της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως "... έχουμε άλλες αγωνίες από τον κύριο Μητσοτάκη. Όπως βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των ολιγαρχών. Αλγεινή εντύπωση μου έχει προκαλέσει και η αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ που πια δεν μιλάει για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών".

Το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήρθε για να μείνει, "... να υπερασπιστεί μία Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες στις νεότερες γενιές, μία Ελλάδα της αξιοπρέπειας, μία Ελλάδα που θα είναι ισχυρή στην Ευρώπη. Αυτή την Ελλάδα θα ξαναδημιουργήσει η Δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη νέα εποχή και είμαι σίγουρος ότι στις 25 Ιουνίου οι πολίτες θα αγκαλιάσουν ακόμα πιο δυνατά αυτή την προσπάθεια που κάνουμε".

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικοινώνησε με τους οπαδούς του κινήματος στο ραντεβού της παράταξης στην πλατεία του Περάματος και τους διαβεβαίωσε ότι στις επόμενες εκλογές το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ θα ανέβει ζητώντας τους να επικοινωνήσουν από την πλευρά τους το μήνυμα ότι είναι ανάγκη το Κίνημα να βρεθεί στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και φυσικά να μη χαθεί η έδρα του κόμματος στο νομό.

Εικόνες: neakriti.gr

