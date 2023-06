Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Έχουμε σχέδιο μείωσης των έμμεσων φόρων που λεηλατούν το εισόδημα

Όσοι δεν θέλουν ανεξέλεγκτη ηγεμονία Μητσοτάκη να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως ντεμοντέ δεν είναι η προστασία πρώτης κατοικίας, αλλά η κοινωνική λεηλασία.

Την αισιοδοξία του ότι είναι εφικτό να ανατραπεί ο συσχετισμός που προέκυψε από την κάλπη της 21ης Μαΐου, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, από την Εύβοια όπου περιοδεύει και κάλεσε όσους δεν θέλουν ανεξέλεγκτη ηγεμονία Μητσοτάκη, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας σε πολίτες στην Χαλκίδα που ήταν ο πρώτος σταθμός του, εξήγησε ότι «είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους πολίτες, αλλά και για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Διότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο αγώνα, αλλά το γνωρίζετε χρόνια τώρα, ότι το βασικό μας χαρακτηριστικό είναι ότι δεν το βάζουμε κάτω. Ότι δίνουμε τον αγώνα με αποφασιστικότητα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Δεν το βάζουμε κάτω, γιατί στην σκέψη μας δεν είναι το κομματικό μας συμφέρον, αλλά γιατί η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη διακινδύνευση».

Θα κάνουμε τα πάντα για να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η ελληνική κοινωνία χρειάζεται στήριγμα κι ένα σχέδιο ανάσας. «Οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, χρειάζονται στήριγμα την επόμενη ημέρα» ανέφερε και τόνισε: «Θα κάνουμε τα πάντα για να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς της 21ης του Μάη. Στις 25 του Ιούνη είναι μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Στις 21 του Μάη είχαμε ένα όραμα που δεν καταφέραμε να κάνουμε πράξη. Ένα όραμα να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό οραματιστήκαμε την απλή αναλογική, με στόχο την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Δυστυχώς όμως, όλες οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ενώ εμείς κοιτάζαμε το μέλλον της χώρας, κοίταζαν πώς θα μεγαλώσουν το δικό τους το χωράφι. Τους απλώσαμε το χέρι της συνεργασίας και αυτοί κοίταγαν να χτυπήσουν το δικό μας χέρι που τους απλώναμε και όχι τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Και κάναμε την αυτοκριτική μας, ότι το όραμα αυτό δεν μπορεί να γίνει πράξη. Η επιλογή της απλής αναλογικής υπέστη μια στρατηγική ήττα. Τώρα έχουμε εκλογές με ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Δεν υπάρχει απλή αναλογική, και ίσως δεν θα υπάρξει για πάρα πολλά χρόνια ποτέ ξανά. Να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχόμαστε την πραγματικότητα. Αλλά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση πηγαίνουμε με την ενισχυμένη αναλογική και αυτό σημαίνει ότι, είτε ο ένας, είτε ο άλλος θα κυβερνήσει».

Δύο εναλλακτικά σχέδια αντιπαρατίθενται: Του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως «αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία ενός αρνητικού συσχετισμού, όμως οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι τα εναλλακτικά σχέδια που σήμερα αντιπαρατίθενται». Όπως υπογράμμισε «από τη μία είναι αυτό της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, που λέει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους και φορολεηλασία στους πολλούς, λέει ανυπαρξία κοινωνικού κράτους, διάλυση της δημόσιας υγείας, διάλυση των δημόσιων υποδομών. Από την άλλη είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία, να στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα Υγείας, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, να ενισχύσουμε το εισόδημα, να σταθούμε δίπλα στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Γι' αυτό επιλέγουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη με όπλο το πρόγραμμά μας».

Για την κοστολόγηση των προγραμμάτων

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην προπαγάνδα της ΝΔ αναφορικά με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ: «Προεκλογικά, ο κ. Μητσοτάκης και η προπαγάνδα του ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το πρόγραμμά του ΣΥΡΙΖΑ δήθεν δεν βγαίνει. Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας δεν έμαθε τις προτάσεις μας, αλλά παρακολούθησε αυτή την αντιπαράθεση για το κόστος του δικού μας προγράμματος. Χθες λοιπόν, έκανα μια πρόταση στον κ. Μητσοτάκη: Να πάμε μαζί τα προγράμματά μας για κοστολόγηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, σε όποιον ανεξάρτητο φορέα θέλει, και την άλλη μέρα να μην το βάλει στα πόδια, να έρθει να συζητήσουμε δημόσια και ανοιχτά σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση για τα προγράμματά μας. Χθες οι μάσκες έπεσαν. Ούτε κοστολόγηση θέλει, ούτε τηλεοπτική αντιπαράθεση θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Το μόνο που θέλει είναι να λέει ψέματα και να κάνει προπαγάνδα. Γιατί άραγε η ΝΔ αρνείται να κοστολογήσει το δικό της πρόγραμμα; Γιατί είναι ένα ευχολόγιο. Μας είπε χθες ο κ. Σκέρτσος ότι το πρόγραμμά τους έχει κατατεθεί στο Μεσοπρόθεσμο. Η αλήθεια είναι ότι το 90% των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη δεν έχει κατατεθεί στο μεσοπρόθεσμο. Η κυβέρνηση που έριξε την τριετία 2020 - 2022 τον μέσο ονομαστικό μισθό, αλλά και το 2022 - 2023 τον μέσο πραγματικό μισθό, λέει ότι θα φτάσει τον μέσο μισθό στα 1500 ευρώ. Και πώς; Χωρίς ξεπάγωμα των τριετιών; Χωρίς συλλογικές συμβάσεις;». Υπογράμμισε ότι «σχέδιο του κ. Μητσοτάκη είναι να διευρύνει τις ανισότητες και την εργασιακή ζούγκλα, και να δώσει στήριγμα στους ισχυρούς και όχι στους πολλούς».

Φορολεηλασία των πολιτών από την πολιτική της ΝΔ

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα δώσει έμφαση στο πρόγραμμά του. «Θα πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό» τόνισε ο κ. Τσίπρας. «Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που θέλουμε να αυξήσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές στους ελευθέρους επαγγελματίες και τους αγρότες. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε σχέδιο ρύθμισης των χρεών των μικρομεσαίων επαγγελματιών και των αγροτών, με διαγραφή μέρους του ονομαστικού χρέους και 120 δόσεις. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε σχέδιο να αυξήσουμε τους φόρους για τους πολλούς, αλλά να μειώσουμε τους έμμεσους φόρους, τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ, που έχουν λεηλατήσει το εισόδημα των νοικοκυριών». Αναφερόμενος στην φορολογική πολιτική της ΝΔ, ο κ. Τσίπρας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν αύξησε τους φόρους αυτά τα 4 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι αύξησε τους φόρους κατά 4,5 δισ. μέσα από τη διατήρηση του ΦΠΑ. Όταν το καλάθι του νοικοκυριού με την ακρίβεια πάει από τα 50 στα 100 ευρώ και δεν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, τότε διπλασιάζεται ο φόρος που πληρώνει ο πολίτης. Αυτή είναι η φορολογική λεηλασία που έχει επιφέρει ο κ. Μητσοτάκης στον πολίτη, στον καταναλωτή, στον αγρότη, στην μεσαία τάξη».

Απαντήσεις στις αιτιάσεις των πολιτικών αντιπάλων

Ο κ. Τσίπρας έδωσε απαντήσεις στις αιτιάσεις των πολιτικών του αντιπάλων για την φορολογία: «Μας λένε ότι εμείς θα φορολογήσουμε τα διυλιστήρια και τις εταιρείες ενέργειας. Θέλω να σας ρωτήσω: Έχει κανείς από εσάς κανένα διυλιστήριο, έχει κανένας από εσάς καμία εταιρεία ενέργειας και φοβάστε μήπως σας φορολογήσουμε; Αυτοί που φοβούνται ότι θα τους φορολογήσουμε δικαίως φοβούνται. Έβλεπα προχθές μία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καταθέσεις στις τράπεζες. Τι έλεγε; Έλεγε ότι το 72,5% των καταθέσεων είναι καταθέσεις μέχρι 1000 ευρώ, δηλαδή της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου. Και το 0,7% των καταθέσεων είναι πάνω από 100.000 ευρώ. Τι άλλο έλεγε; Ότι αυτό το 72,5% των καταθέσεων μέχρι 1000, είναι 2,6 δισ. ευρώ. Ενώ το 0,7% είναι 81 δισ. ευρώ. Να λοιπόν η Ελλάδα των μεγάλων αντιθέσεων, η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Αυτές είναι οι αντιθέσεις, οι αδικίες οι μεγάλες. Σε αυτές τις αδικίες ερχόμαστε εμείς να απαντήσουμε με το πρόγραμμά μας. Λέμε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην αισχροκέρδεια, πρέπει να φορολογηθούν οι πλούσιοι και όχι να λεηλατούνται οι μεσαίοι και οι φτωχοί με τους έμμεσους φόρους, με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Γνωρίζω επίσης ότι κρίσιμο θέμα για την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, είναι το θέμα της δημόσιας υγείας. Γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία: Τον Δεκέμβρη του 2019 πριν την πανδημία, μετά την δική μας προσπάθεια, παρότι ήμασταν στα μνημόνια, οι υπηρετούντες γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό, αθροίζανε 108.000 ανθρώπους. Το Δεκέμβρη του 2022, παρά την πανδημία, οι υπηρετούντες αθροίζανε 84.000. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από αυτή την πραγματικότητα. Είναι το σχέδιο της ιδιωτικοποίησης κάθε σπιθαμής δημόσιου χώρου. Ιδιωτικοποίησης στην Παιδεία, ιδιωτικοποίησης στην Υγεία ιδιωτικοποίηση ακόμη και του νερού».

Να αντισταθούμε στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα

Γενικεύοντας, ο κ. Τσίπρας είπε ότι στις προθέσεις της ΝΔ είναι «να έλθουν και να επιβάλουν το σχέδιό τους και με συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία θέλουν να έχουν 180 βουλευτές. Λέμε λοιπόν εμείς σήμερα, έχουμε υποχρέωση να σταθούμε απέναντι σε αυτή την συντηρητική νεοφιλελεύθερη λαίλαπα και να ανατρέψουμε αυτά τα σχέδια. Και άλλες φορές είχαν ξεγραμμένο τον λαό μας, είχαν ξεγραμμένο τον ΣΥΡΙΖΑ, υπολογίζανε όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω, όλες και όλους, να δώσουμε αυτή τη μάχη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, να πείσουμε τους πολίτες για το πρόγραμμά μας και να δώσουμε την μάχη κάνοντας το αδύνατο δυνατό να ανατρέψουμε αυτούς τους συσχετισμούς. Μπορούμε να ανατρέψουμε αυτούς τους συσχετισμούς. Στις 25 Ιούνη, οι κάλπες θα είναι άδειες. Το αν θα γεμίσουν διαφορετικά από ό,τι γέμισαν στις 21 του Μάη, εναπόκειται στην δουλειά που θα κάνουμε αυτές τις 20 μέρες».

Έκκληση στους πολίτες της Εύβοιας

Ακολούθως απευθύνθηκε στους πολίτες της Εύβοιας: «Οφείλουμε στους ανθρώπους της Εύβοιας να θυμίσουμε, όχι μόνο 'τι σημαίνει δεξιά', αλλά και τι σημαίνει μία πολιτική που διευρύνει τις ανισότητες και την αδικία. Θέλω να απευθυνθώ, ειδικότερα στους ανθρώπους στην Βόρεια Εύβοια, στους ανθρώπους εκείνους που είδανε μέσα σε δέκα ημέρες τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη και βλέπουν εδώ και δύο χρόνια μόνο υποσχέσεις για ανασυγκρότηση χωρίς κανένα ορατό αποτέλεσμα. Θέλω να απευθυνθώ και στους ανθρώπους της Χαλκίδας που βλέπουν τις δημόσιες υποδομές της πόλης τους να καταρρέουν, στους ανθρώπους της Νότιας Εύβοιας, στις εργάτριες και στους εργάτες στο Μαντούδι, που κάποτε έσφυζε από ζωή. Και σήμερα είναι μέσα στην αποβιομηχάνιση και την ερημοποίηση. Στους ανθρώπους της Νότιας Εύβοιας που βλέπουν μία άναρχη προοπτική μέσα από τις ανεμογεννήτριες που φυτρώνουν παντού. Να αναφερθώ στους ανθρώπους της Εύβοιας που βλέπουν ότι δεν υπάρχουν υποδομές, οδικό δίκτυο και κυρίως που βλέπουν τον μεγάλο κίνδυνο της ανεργίας να τους πνίγει. Θέλω να πω σε όλους αυτούς τους πολίτες, στις 25 του Ιούνη, ανεξάρτητα από το αν έχουν διαφωνίες μαζί μας, ανεξάρτητα αν έχουν επιφυλάξεις απέναντί μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να φέρουμε προοπτική και ελπίδα και στον τόπο σας και στην χώρα».

Είναι εφικτή η ανατροπή των συσχετισμών

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έστρεψε τα πυρά του στη ΝΔ λέγοντας ότι «η ΝΔ και ο προπαγανδιστικός της μηχανισμός, θέλουν να στρέψουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν ΝΔ και δεν θα ψηφίσουν και τώρα, να τους στρέψουν στην κάλπη μικρότερων κομμάτων. Γιατί; Γιατί αυτό που θέλουν, είναι τη επόμενη ημέρα να είναι ανεξέλεγκτοι και ανενόχλητοι. Να μην υπάρχει καμία δύναμη που να μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους εμποδίσει. Εμείς λοιπόν καλούμε τους πολίτες που ψήφισαν μικρότερα κόμματα, τους πολίτες που απείχαν, τις νέες και τους νέους που απείχαν, καλούμε και εκείνους τους αναποφάσιστους, που την τελευταία στιγμή ψήφισαν ΝΔ αλλά δεν θέλουν να έχουμε μία ηγεμονία, μία παντοδυναμία ανεξέλεγκτη, αλλά θέλουν να υπάρχει στον τόπο τούτο δημοκρατία και προοπτική, να ενώσουν την φωνή τους στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ΝΔ τρέμει την προοπτική ο ΣΥΡΙΖΑ να ανατρέψει τους συσχετισμούς, γιατί ξέρει ότι αυτό είναι εφικτό - ακόμη και η ανατροπή αυτών των δυσμενών συσχετισμών είναι εφικτή, αν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν ότι αυτή την φορά ψηφίζουμε για την ζωή μας. Αυτή την φορά δεν κρίνονται πρόσωπα και κόμματα. Αυτή την φορά κρίνεται η ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους πολίτες της Χαλκίδας και της Εύβοιας να ενώσουν την δική τους φωνή με την δική μας. Να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να στηρίξουμε την κοινωνία και τις ανάγκες της. Να κάνουμε το αδύνατο δυνατό, τις 20 μέρες που έμειναν, να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς».

Να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα

Ο κ. Τσίπρας ζήτησε από τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να απευθυνθούν στην κοινωνία: «Να απευθυνθούμε στους συνταξιούχους και να τους πούμε ότι με τη ΝΔ, η σύνταξη που παίρνανε, παρότι δεν έχει μειωθεί ή δεν έχει αυξηθεί, έχει πολύ μικρότερη δύναμη, καθώς το 2019 μπορούσαν να πάνε στο σούπερ μάρκετ ή να δώσουν ένα δώρο στα εγγόνια τους. Να απευθυνθούμε στον μικρομεσαίο επιχειρηματία και να του πούμε ότι είναι ψέμα και προπαγάνδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει τις εισφορές: ρύθμιση στα χρέη σου θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να απευθυνθούμε στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες και να τους πούμε ότι το ταξικό σου συμφέρον είναι να έχεις μία δύναμη που θα παλέψει για εφαρμόσει ένα σχέδιο για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και για την αύξηση του μισθού, για την επαναφορά της εργασιακής κανονικότητας και της αιτιολογημένης απόλυσης. Να απευθυνθούμε τέλος στα 700.000 νοικοκυριά που απειλείται η περιουσία και το σπίτι τους από πλειστηριασμούς καθώς έχουν περάσει τα ενυπόθηκα δάνειά τους από τις τράπεζες στα κοράκια, στα funds. Και να τους πούμε ότι αυτό που έρχεται είναι ανεξέλεγκτο, αυτό που έρχεται είναι λαίλαπα, είναι τσουνάμι. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είναι 'ντεμοντέ' το να προστατεύεις την πρώτη κατοικία. Εμείς λέμε ότι δεν είναι ντεμοντέ να προστατεύεις την πρώτη κατοικία. Ντεμοντέ είναι η κοινωνική λεηλασία, η κοινωνική αναλγησία. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας καλέσω, όλες και όλους, να δώσουμε την μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια, να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα, να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς. Θα είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο και πάντα. Πάμε γερά για την μεγάλη ανατροπή, πάμε γερά για να δώσουμε ελπίδα, όνειρα και προοπτική».

