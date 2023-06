Αθλητικά

Ligue 1: Ο Μέσι αναδέιχθηκε κορυφαίος πασέρ της σεζόν

Ο Αργεντινός αποδοκιμάστηκε από μερίδα οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του.

Παρά την ήττα στο «Παρκ ντε Πρενς» από την Κλερμόν (2-3), ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε καλύτερος πασέρ της περιόδου 2022-2023 στη Ligue 1, έχοντας μοιράσει 16 ασίστ στους συμπαίκτες του.

Ο δεύτερος αυτής της στατιστικής και πολύ σημαντικής κατηγορίας είναι τραυματίας: πρόκειται για τον τέως πια συμπαίκτη του «ψύλλου» στους Παριζιάνους, Νεϊμάρ, που είχε δώσει 11 τελικές πάσες.

Το ρεκόρ σε ασίστ εξακολουθεί να κατέχει ο Άνχελ Ντι Μαρία από τη σεζόν 2015-2016, επίσης με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ενώ ο Αργεντινός επιθετικός έπαιζε τον τελευταίο αγώνα του το Σάββατο με τον παριζιάνικο σύλλογο εναντίον της Κλερμόν για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Ligue 1, οι οπαδοί των «Ρουζ & Μπλε» θέλησαν να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους.

Όταν ανακοινώθηκε η ομαδική σύνθεση των παικτών του Κριστόφ Γκαλτιέ, το όνομα του παγκόσμιου πρωταθλητή το 2022 με την «Αλμπισελέστε» σφυρίχτηκε από ένα μεγάλο μέρος του κοινού.

Το ίδιο συνέβη και όταν ο «ψύλλος» επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο για να σηκώσει το τρόπαιο της πρωταθλήτριας Γαλλίας.

